Memur emekli aylığı ve ikramiyesine can suyu olacak! 3600 ek gösterge için son durak Beştepe

02 Aralık 2024 10:33 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:47

Kamu çalışanlarının maaşlarını ve emeklilik haklarını etkileyen 3600 ek gösterge yeni torba yasayla ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmaya hazırlanıyor. 55 maddelik torba yasa kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanırken kalan 35 madde için de görüşmeler sürüyor. Memurlar ve emekliler nefesini tuttu, 3600 ek göstergeyi bekliyor. BAĞ-KUR 7200 prim günü maddesinin de aynı torba yasada yer alması bekleniyor. 3600 ek gösterge, memurlara ek bir ödeme ve emeklilikte büyük avantajlar sağlayacak.

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Yeni hazırlanan torba yasa​ ile birlikte 90 bin taşerona kadro verilmesi ve ev hanımlarına emeklilik​, BAĞ-KUR 7200 prim günü ve 3600 ek gösterge gibi hayatımızı etkileyecek maddelerin Meclise gelmesi bekleniyor. 3600 ek göstergeden, özellikle üniversite mezunları ve devlet memurları yararlanabilecek. Ek gösterge, memurların çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden sayılıyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın onayına sunulacak.

TORBA YASA İLE 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA

Torba yasa ile memurlara 3600 ek gösterge yolda. Hükümet ile Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı. Memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

55 maddelik torba yasa kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanırken kalan 35 madde için gözler Mecliste. 3600 ek göstergenin bu torba yasada yer alması bekleniyor. Bu düzenleme, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor.

MEMUR MAAŞLARI İLE EMEKLİ AYLIKLARI ETKİLEYECEK

Memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarını önemli ölçüde etkileyen 3600 ek gösterge düzenlemesi memurlara ek bir ödeme ve emekli aylıklarında önemli değişiklikler sağlayacak.

Bu kapsamda birinci dereceye yükselen devlet memurlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmaların en kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmış olmasa da, ilerleyen haftalarda TBMM’ye sunulabilir. 3600 ek gösterge sayesinde, bu çalışanların maaşları daha üst seviyelere çıkacak ve emeklilikte de daha yüksek maaş alacak.