Memur, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ve asgari ücret maaşı için tek tek rakam verdi! Ocakta kimin en kadar maaş alacağını açıkladı

24 Eylül 2024 15:02 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:04

Emekli aylık sistemi değişiyor mu, sorusu yeniden gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de emekli maaşı hesaplama sisteminin değişeceği üzerine söylemler hız kazandı. Kimin ne şekilde emekli aylığı alacağını SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Erdursun ayrıca seyyanen zam ihtimaline de cevap verdi. İşte memur, memur emeklisi, SSK, bağkur ve asgari ücretlinin ocak zam oranı.

Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş net konuştu: Bu yıl kimin ne kadar emekli maaşı alacağını açıkladı

Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş net konuştu: Bu yıl kimin ne kadar emekli maaşı alacağını açıkladı

Yeni yıla kısa bir süre kala zam artış oranları merak ediliyor. Her gün bir yeni zam tahmini gündeme geliyor. Emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesi gündemdeyken konuyla ilgili SGK​ uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklamalar geldi. 2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıklayan Erdursun, memur, memur emeklisi, SSK, bağkur ve asgari ücretlinin alacağı zam oranını da duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ NE KADAR OLACAK?

Özgür Erdursun2un açıklamaları şöyle;

"Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sisteminin çok hızlı bir şekilde acil olarak değiştirilmesi lazım. Çünkü emekli olan kişiler prim gün sayısına göre, çalışma süresine göre büyük mağduriyetler yaşıyor. Bunu hükümet yetkilileri de dillendiriyor ama bir çözüm üretilmiyor.

Türkiye'de kimin ne şekilde emekli aylığı alacağı artık belli değil diyebiliriz. Çünkü siz çalışıyorsunuz, prim ödüyorsunuz. Asgari ücretle bir kişi asgari ücretin 1,5 katı, bir kişi 2 katı, diğer kişi 2,5 katıyla çalışıyor. Çalışma yıllarına göre emekli oluyor. Hepsine de 12.500 lira

veriliyor. Büyük ihtimalle en düşük emekli aylığı da 2025 Ocak ayında 15.000 TL olacak.

SGK SİSTEMİ BÜYÜK TEHLİKEDE

Yani 2008'de yapılan değişiklikle beraber emekli aylıkları çok düşük bağlanıyor. Artık bunun bir önemi kalmadı. Sistem böyle giderse 5-7 yıl sonra emeklilerin yüzde 60'ı yüzde 70'i devletin belirlediği aylığı almak zorunda kalacak.

İnsanlar bu sistemde 'Neden daha fazla çalışayım, neden daha fazla prim ödeyeyim, neden yüksek rakamla bildireyim derse kayıt

dışılığı da körükleyen bir durumla karşı karşıya kalırız. Emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirmeden kayıt dışılığın önüne geçemezler.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ARTIŞ YAPILIR MI?

2023 yılı temmuz ayında devlet memurlarına 8077 lira seyyanen artış yapıldı. Ama memur emeklisine, SSK Bağkur emeklilerine seyyanen bir artış yapılmadı. Hükümetin bu konuyla ilgili bir çalışması yok çünkü şu anda enflasyonla mücadele ediyoruz. Şu anda talebi daraltıp enflasyonu düşürme hedefindeyiz. Hükümetin kafasında bir intibak seyyanen artış yok. Seyyanen artış intibak beklentileri daha yüksek sesle halk tarafından talep edilecek ama hükümetin 2025'te bu beklentileri karşılayacak bir planı yok. Hazine'nin de böyle bir durumu yok.

MEMUR, EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET OCAK AYI ZAM ORANLARI

Ben şimdiden söylüyorum ocak ayına gelindiğinde memurlara yüzde 10, memur emeklisine yüzde 10, SSK'lılara yüzde 15, Bağkurlulara yüzde 15, asgari ücrete büyük ihtimalle yüzde 20 veya yüzde 25, en düşük emekli aylığına yüzde 20 gibi gibi artışlar yapılacak."