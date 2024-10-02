Memur, emekli ve asgari ücret zammı belli oldu! Kuruşu kuruşuna 2025 zamlı maaş tablosu

02 Ekim 2024 16:11 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:30

Memur ve emekli maaşları zam oranı ile asgari ücret yıl sonu zammı 6 aylık enflasyon verileri ile netleşecek. Yıl sonu enflasyonuna dair pek çok beklenti yayınlandı. Bunlardan yola çıkarak bazı hesaplamalar yapıldı. Perşembe günü TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıklayacak. Memurlar, emekliler ve asgari ücretle çalışanların alacağı zam oranı daha da netleşecek. İşte en düşük emekli maaşı ile 2025 memur, emekli ve asgari ücret maaş zamları.

Emeklilik dilekçesi verecekler için ilk maaş tarihi! Emeklilerin ilk maaşı ne kadar?

Emeklilik dilekçesi verecekler için ilk maaş tarihi! Emeklilerin ilk maaşı ne kadar?

Türkiye'de tüm gözler artık yıl sonuna döndü. Eylül ayı geride kaldı. Emekli, memur ve çalışanlar için yıl sonu zam oranları merak ediliyor. Maaş zamlarına dair hesaplar ve ihtimaller, o ihtimallerle beraber de gelişen pek çok beklenti oluştu. Beklenen maaş zam oranlarını belli oldu. Yılın ikinci yarısına dair elimizde şu anda 2 aylık veri var. Temmuz ve ağustos enflasyon rakamları. Bu verinin yanında üçüncü veri yarın açıklanacak. TÜİK eylül enflasyonunu duyuracak. Dolayısıyla 3 aylık veri ile tablo daha da netleşecek. Çünkü 6 aylık enflasyon emeklilerin ve memurların maaş artışını belirleyecek. İşte enflasyon tahminleri ışığında memur, emekli ve asgari ücret maaş zammı için son tablo.

KURULUŞLARIN VE OVP'NİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yıl sonu için yüzde 40'la 49 arasında bir enflasyon beklentisi var. Kuruluşların ve Orta vadeli Program'ın beklentileri açıklandı. Tüm bunlar ışığında 40-49 arasında bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor. Yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık oran belli olacak. Bu oran ise memur ve emeklilerin alacağı zam ile asgari ücret 2025 zammını belirleyecek.

Bu enflasyon tahmini verileri ışığında 6 aylık ortalama orana göre memur maaşları ortaya çıktı.

MEMUR ZAM ARTIŞ ORANI

Bu kapsamda memur zam artışı şöyle oluyor;

Orta vadeli program: % 9.31

Piyasa Katılımcıları Anketi: % 10.59

AA finans anketi: % 10.36

Reuters anketi: % 10.43

Finansal kurumlar birliği anketi: % 18.41

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TABAN MAAŞLARI

Yukarıda oluşan tahmini zam oranlarına göre memur ve memur emeklisi taban maaşları şöyle şekillendi;

EK ZAM YASASI ÇIKACAK MI?

Bu dönemde Meclis'e gelecek yasalar arasında bir ek zam yasası beklentisi oluştu. Çünkü memurlar ve SSK BağKurlular arasında bir fark oluştu. Geçtiğimiz ocak ayında ise tam tersi olmuş, memurların aldığı zam yüksek SSK ile BağKurluların düşük kalmıştı. Burada bir eşitleme beklentisi doğdu. Gözler refah payına çevrildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

2024 yılının ikinci yarısında temmuz zamlarının ardından 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere zam yapıldı. Karara göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

Yukarıdaki kurum ve kuruluşların enflasyon tahminlerine göre tahminlerine göre en düşük emekli maaşı şöyle şekillendi;

Böylece yeni maaş tablosunda 14.000 ile 15.000 lira arasında bir yeni taban maaş gelebilir. Eğer payı eklenir ona göre bir artış olursa 17.000 lira beklentileri oluşur.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

6 aylık enflasyon maaş zamları için önemli bir veri. Ama asgari ücrette yıllık enflasyon öne çıkıyor. Memur ve emekliler temmuz ayında yılın ikinci zammını alırken asgari ücret ocak ayında aldığı zam ile 17 bin 2 lirada sabit kaldı. Kuruluşların yıllık artışlarına göre asgari ücret zam oranı ortaya çıktı. Yüzde 41'den başlayıp yüzde 49'a kadar giden enflasyon tahminlerine göre 2025 asgari ücret zammı şöyle şekillendi;

Asgari ücret zammı belirlenirken bir komisyon olduğunu ve bu komisyonun karar aldığını unutmamak gerek. Burada bir komisyon toplanıyor ve o komisyon pazarlık yapıyor. İşçiler​, işverenler ve hakem olarak hükümet karar alıyor. Dolayısıyla burada enflasyon ortalamaları asıl zam verisi olarak kabul edilmez ancak zam artışı güçlü bir ipucu sunar.