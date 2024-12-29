Memur emeklileri ile en düşük memur maaşı zam hesaplama tablosu belli oldu! İşte yeni memur aylıkları

29 Aralık 2024 09:56 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:17

Aralık ayı geride kalırken emekli ve memur zammı içi geri sayım başladı. Yeni memur maaşları ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre memur zammı hesaplaması ise 2025 yılında zam alacak memur ve memur emeklileri tarafından merak ediliyor. İşte Ankara kulislerinde konuşulan oranlar.

Yeni yıla sadece günler kaldı. 5 aylık enflasyon​ verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, memur​ maaşlarında yapılacak cepte zam​ oranı belli olmuşken gözler 6 aylık verilerde. Aralık ayı enflasyonunun ardından memur ve memur emeklileri için 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranları netleşecek. Ocak 2025 memur maaşı zammı ile ilgili hesaplama tablosu netleşmeye başladı. MEMUR OCAK ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranı 3 Ocak 2025 Cuma günü TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NETLEŞİYOR Memur ve emekliler​ 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında memurlar yüzde 19,31 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkından oluşuyor. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa 6 aylık enflasyon yüzde 16.86 olacak. Böylece ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 6 zam ve enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 12.61 oranında zam alacak.

Aralık enflasyon verisi yüzde 2.5 çıkarsa zam oranı yüzde 13.17,

Yüzde 3 çıkarsa zam yüzde 13.72 olacak. EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira oldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12,06'lık zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 901 lira olacak.

Yüzde 12,61'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 44 bin 117 lira olacak.

Yüzde 13,17'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 44 bin 336 lira olacak.

Yüzde 13,72'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 44 bin 552 lira olacak. İlgili Haberler İslam Memiş açıkladı: Düğünlerden müzelere kalkacak! Elinizdeki yatırımlara veda edeceksiniz