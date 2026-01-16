Memur emeklisi zam farklarını bekliyor! İşte 4C'liler için zam farkı hesabı

ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine ise maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam farkının yatırılacağı tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak. Ancak memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor. Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.