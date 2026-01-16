Menü Kapat
Memur emeklisi zam farklarını bekliyor! İşte 4C'liler için zam farkı hesabı

Ocak 16, 2026 15:27
1
Memur emeklisi zam farklarını bekliyor! İşte 4C'liler için zam farkı hesabı

2026 yılının ilk maaş artışları netleşirken, memur emeklileri için fark ödemesi gündeme geldi. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yüzde 18,6 oranında zam yapılmasına rağmen, ödemelerini eski tutarlar üzerinden alan memur emeklileri için oluşan farkın önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. 

Zamlı maaş ile ocak ayında ödenen maaş arasındaki fark, emeklinin unvanına ve derecesine göre değişiklik gösteriyor.

Peki hangi unvanda emekli ne kadar fark alacak? İşte kalem kalem fark ödemeleri tablosu…

2
memur emeklisi zam farkı

EN YÜKSEK FARK ÜST DÜZEY KADROLARDA 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; zam farkı tutarları incelendiğinde en yüksek ödeme üst düzey kamu yöneticilerine yapılacak. Müsteşar emeklileri 16 bin 332 TL, genel müdür emeklileri ise 14 bin 570 TL fark alacak.

 

3
Memur emeklisi zam farklarını bekliyor! İşte 4C'liler için zam farkı hesabı

KAYMAKAM VE BAŞKOMİSER EMEKLİLERİ 

Kaymakam emeklileri için ödenecek fark 9 bin 911 TL olarak hesaplandı. Başkomiser emeklilerinin farkı ise 7 bin 484 TL seviyesinde.

4
Memur emeklisi zam farklarını bekliyor! İşte 4C'liler için zam farkı hesabı

Öğretmenler, mühendisler, hemşireler (lisans mezunu) ve imam-hatip emeklileri için oluşan zam farkı 7 bin 323 TL oldu.

5
Memur emeklisi zam farklarını bekliyor! İşte 4C'liler için zam farkı hesabı

POLİS MEMURU VE LİSANS MEZUNU MEMURLAR 

Polis memuru emeklileri 7 bin 376 TL, lisans mezunu memurlar ise 6 bin 150 TL fark ödemesi alacak.

6
memur emeklisi zam farkı

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 

En düşük memur emekli maaşı 22 bin 671 TL'den 27 bin 772'ye çıktı.

En düşük emekli aylığını alan memurlar için ödenecek fark yaklaşık 5 bin 100 TL olarak belirlendi. Bu tutar, zamdan en sınırlı yararlanan kesimi oluşturdu.

7
memur emeklisi

ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine ise maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam farkının yatırılacağı tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak. Ancak memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor. Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

