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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:40

Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi, ne kadar olacak? Memur emeklisine seyyanen zam kanun teklifi kabul edildi mi, yasalaştı mı?

Memur emeklisi seyyanen zam kanun teklifiyle beraber gözler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. 2023 yılında polis, doktor, hemşire, zabıta, düz memur, öğretmen ve diğer birçok kamu kurumu çalışanın yararlandığı 8 bin liralık seyyanen zamdan yararlanamayan memur emeklileri kanun teklifine odaklandı. Yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini yakından ilgilendiren kanun teklifinin detayları belli oldu. 20 Ekim tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle beraber kök maaşta kalıcı artış yapılması hedefleniyor. Kanun teklifinde yer alan detaylarda yapılacak ilave ödemenin hiçbir vergi kesintisine uğramaması ve tutarın hiçbir şekilde haczedilememesi de yer aldı. Peki Memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, memur emeklisi seyyanen zam son dakika gelişmeleri…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi, ne kadar olacak? Memur emeklisine seyyanen zam kanun teklifi kabul edildi mi, yasalaştı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:40


Ocak ayına kısa bir zaman kala memur emeklileri hesabı yapmaya şimdiden başladı. Memur emeklilerine her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden zam artışı yapılıyor. 2023 yılında çalışan memurlara yönelik 8 bin 77 liralık seyyanen artışı, memur emeklilerine de benzer bir çalışma yapılmasını gündeme getirmişti. Aradan geçen üç yılda memur ile emeklisi arasında açılan gelir makasının ardından seyyanen artış tekrar gündeme geldi. Memur emeklisine yönelik sunulan kanun teklifinin detayları belli oldu. Kanun teklifinin gerekçesinde memur kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerine ödenen ilave ödemeinin emekliliğe esas aylı tutarına ve prime esas kazanca eklenmesine ilişkin düzenlenmesi yer aldı. Peki Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi? İşte, kanun teklifinin detayları…

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Yeni Parti tarafından Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde seyyanen ödemeler kök maaşa dahil edilmediği için emekli aylıkları ve ikramiye ödemelerinin düşük kaldığı belirtildi.

Seyyanen yapılan ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmaması ve kamu görevlilerinin ciddi bir gelir kaybı yaşayabileceğine dikkat çekilirken memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik durumun iyileştirmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi, ne kadar olacak? Memur emeklisine seyyanen zam kanun teklifi kabul edildi mi, yasalaştı mı?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair , Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi durumunda milletvekillerinin oylamasına sunulacak burada geçer oyun sağlanması halinde ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda memur emeklisine yönelik kanun teklifinin kabul edilip yasalaşacağına dair ifadeler şu an için gerçeği yansıtmıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmelerin ardından kanun teklifinin oylamaya sunulması bekleniyor.

Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi, ne kadar olacak? Memur emeklisine seyyanen zam kanun teklifi kabul edildi mi, yasalaştı mı?

MEMUR EMEKLİSİ SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ek madde eklenerek memurlara halihazırda seyyanen ödenen 25 bin 153 TL’lik zammın memur emeklisine de ödenmesi teklif edildi. Kanun teklifinin kabul edilip yasalaşması durumunda memur emeklileri 25 bin 153 TL seyyanen artış alacak.

Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi, ne kadar olacak? Memur emeklisine seyyanen zam kanun teklifi kabul edildi mi, yasalaştı mı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) İsa Karakaş kaleme aldığı yazıda 2023 yılında çalışan memurlara tanınan seyyanen artışın emeklilere yansıtılmaması durumundan yaklaşık 2 milyon 540 bin emeklinin doğrudan etkilendiğini vurguladı.

MEMUR EMEKLİLERİ OCAK AYINDA ZAM ALACAK

Milyonlarca çalışan ve asgari ücretli yeni yılda zam alacak. Asgari ücret, emekli, memur emeklisinin alacağı zam oranları şekillenmeye başlandı. Memur emeklilerine toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da yansıtılacak. Toplu sözleşmeden gelen artış oranı %5 olurken Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu, emekli memur maaşlarını doğrudan etkileyecek. Enflasyon farkıyla beraber maaşlarına %8 seviyesinde artış yapılması bekleniyor. 

Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi, ne kadar olacak? Memur emeklisine seyyanen zam kanun teklifi kabul edildi mi, yasalaştı mı?


 

ETİKETLER
#zam
#TBMM
#kanun teklifi
#memur emeklisi
#Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
#Ekonomi
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