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Memur maaş farklarının yatacağı gün netleşti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaba geçecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:43
Memur maaş farklarının yatacağı gün netleşti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaba geçecek

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı oranı belli oldu. Milyonların beklediği zamlı maaşlar ve enflasyon farkları netleşti. Vatandaşlar ise ödemelerin hesaba geçeceği tarihi merak ediyor. İşte memur maaş farklarının yatacağı gün.

Emekli, memur maaş zammına ilişkin 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklilerine zam oranı 6 aylık ortalama ile yüzde 19.31 oldu. 

Gözler ise memur ve emekli maaş zammının yatacağı tarihe çevrildi.

Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih netleşti. 

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almaya hak kazanmıştı.

Memur maaş farklarının yatacağı gün netleşti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaba geçecek - 1. Resim

Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkı da ödenecek.

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı  19.31 olarak gerçekleşti. 

6 aylık enflasyon ise yüzde 24,73 oldu.

Memur maaş farklarının yatacağı gün netleşti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaba geçecek - 2. Resim

15 TEMMUZ'DA ÖDEME YAPILACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 

Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin, zamlı maaşları ve enflasyon farkları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara geçecek.

Maaş farkları banka ve PTT şubelerinden çekilebilir.

Aynı şekilde malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar da  15 Temmuz tarihinden itibaren ödemeleri çekebilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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