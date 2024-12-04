Memur maaş tablosu güncellendi! İşte polis, öğretmen, avukat, hemşire ve doktor maaşları

04 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:17

Ocak 2025 maaş zamları için kritik rakam açıklandı. Kasım ayı enflasyonu memur zammı hesaplama tablosunu ortaya çıkardı. Emekli ve memur zammı aralık ayı enflasyonunun ardından netleşecek ancak 5 aylık enflasyon farkı ile cebe giren net rakamlar belli oldu. İşte 5 aylık kesinleşen rakamlara göre kalem kalem polis, öğretmen, şube müdürü, uzman doktor, hemşire, teknisyen, profesör, vaiz ve avukat maaşları.

Engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ortaya çıktı! Memur zammı ile kalem kalem hepsi artacak

Engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ortaya çıktı! Memur zammı ile kalem kalem hepsi artacak

Emekli​ ve memur​ zammı için kritik önem taşıyan 5 aylık enflasyon​ farkı, kasım ayı verilerinin gelmesinin ardından netleşti. Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam​ alıyor. Yılın ikinci yarısı için 5 aylık cebe giren zam oranları belli oldu. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli ve memur maaş tablosu sıralandı. İşte memur zammı hesaplama tablosu 2025 ocak.

MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN NETLEŞİYOR

Kasım ayı enflasyon verileri sonrası memurların maaş zammında son tablo belli olmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri için yeni maaş beklentileri ortaya çıktı. Memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı da alıyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Bu rakam temmuzda yüzde 10 oldu. 2025 Ocakta ise yüzde 6 olacak.

Kasım ayı enflasyonu ile memur zammı için 5 aylık oran 10,40 oldu. Bu oranın ardından enflasyon farkı​ ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşları hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Yapılan son hesaplamaya göre, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.417 TL olacak.

MEMUR MAAŞ TABLOLARI GÜNCELLENDİ

İşte 5 aylık enflasyon farkı sonucu memur maaşlarında son tablo;