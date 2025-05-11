Memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı farkınızı nasıl hesaplayacaksınız? İsa Karakaş tek tek anlattı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı ne kadar yükseleceğini; memur ve memur emeklilerinin maaş zammının nasıl hesaplanacağını açıkladı. İşte emekli ve memur maaşına yansıyacak rakamlar...

Geçen sene Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 5,42 oranında gerçekleşerek enflasyonun altında kalacağını ifade eden Karakaş, Ocak ayına geldiğimiz zaman yine aynı şeyin olacağını tahmin ettiğini ve Ocakta yüzde 4,21 oranında bir fark olduğunu söyledi.

2025 TEMMUZ AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA MI KALACAK?

Mart ayı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 9,02 oranında kümülatif zamları yasal olarak kesinleşti. Buna herhangi bir refah payı, eşitleme ya da seyyanen zam eklenmediğini açıklayan Karakaş, Mart ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşının yüzde 1,5 oranında enflasyonun altında kaldığını belirtti.

TÜİK tarafından Nisan ayı TÜFE’sinde yüzde 3 oranında bir enflasyon açıklandı. Karakaş, "Aylık enflasyona göre hesaplama yaptığımız zaman yüzde 13,36 oranında bir artış oldu. Yine, yüzde 37,86 oranında aynı aya göre, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 48,73 oranında bir enflasyonla karşı karşıya kalındı. Buna göre 4 aylık kümülatif fark yüzde 13,37 oranında gerçekleşti." dedi.

YÜZDE 13,37 ZAMMI GARANTİLEDİLER

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, banka sandığı ve TOBB, oda ve sanayi odaları sandıkları emeklileri Nisan ayı itibarıyla yüzde 13,37 oranında güncellemeyi garantilediler.

Memur ve memur emeklilerine bakıldığında yüzde 5’lik bir toplu sözleşmeden kaynaklanan bir alacak olduğunun altını çizen Karakaş, Nisan ayı itibarıyla Ocak, Şubat, Mart ve Nisan olmak üzere 4 aylık farkın yüzde 6,94 olduğunu ve bu durumda memur ve memur emeklilerine 4 aylık yapılacak olan güncelleme oranının yüzde 12,29 demek olduğunu vurguladı.

PEKİ TEMMUZ AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR GÜNCELLEME GELECEK?

Mayıs ayı enflasyonunun yüksek gelmesini, Haziran ayı enflasyonunun ise çok düşük geleceğini bekleyen Karakaş, memur ve memur emeklilerinin maaşlarının nasıl hesaplanabileceğini paylaştı.

Karakaş, "Her memur ve memur emeklisi maaşını yüzde 12,29 ile çarpsın. Nisan ayı itibarıyla 4 aylık güncel maaşını hesaplasın. Yani benim yapmış olduğum analize göre, memur ve memur emeklileri Temmuz ayı içerisinde en düşük yüzde 15,5, en yüksek yüzde 17 oranında bir güncelleme ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.