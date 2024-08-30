Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

30 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:58

Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

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Milyonlarca memur ve emekli memur için iki farklı maaş hesabı ortaya çıktı. Memur maaşı ocak zammı için gözler enflasyon tahminlerine çevrildi. Peki, memur emeklisi ve emekli memur Ocak 2025’te ne kadar maaş alacak? İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

MİLYONLAR ENFLASYON FARKINI BEKLİYOR

Memur ve memur emekli maaşlarına yeni yılda 2024’ün ikinci altı aylık döneminde ortaya çıkan enflasyon farkının yüzde 10’u aşan kısmı ödenecek. 2025’in ilk ayında ise memur ve emekli memur maaşlarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam yansıtılacak.

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Birinci tahmin

Takvim'de yer alan habere göre, Reuters 9 ekonomistin katılımıyla yeni bir anket gerçekleştirdi. 2024 yılı için enflasyon tahminlerinin yer aldığı ankette beklenti yüzde 42.95 seviyesinde geldi. Reuters anketinde aylık tahminler ise 2.15 ile yüzde 3.1 arasında hesaplandı. Yıl sonu tatmin aralığı 40 ve yüzde 45 arasında kaldı.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2024 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 14.60 olacak. Memur ve memur emeklileri bu hesaba göre 2025 Ocak’ta yüzde 4.18 enflasyon farkı alacak. Yüzde 6’lık zammın eklenmesiyle bu rakam yüzde 10.43’e ulaşacak.

Böylelikle 39 bin 305 olan en düşük memur maaşı 43 bin 294 liraya kadar çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı olan 17 bin 588 lira ise ocak ayında 19 bin 422 lira olacak.

2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 42.95

İkinci 6 aylık TÜFE: Yüzde 14.60

Memur/emeklisi enflasyon farkı: Yüzde 4.18

Memur/emeklisi zam oranı: Yüzde 10.43

En düşük memur aylığı: 43.294 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.422 TL

İkinci tahmin

Finansal Kurumlar Birliği FKB de yıl sonu için enflasyon tahminini açıkladı. istanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre ağustos ayı TÜFE beklentisi yüzde 2.94 olacak. 2024 yıl sonunda ise enflasyon yüzde 49.39 şeklinde hesaplandı.

Eğer bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olacak. Enflasyon farkı yüzde 8.88’e çıkarken zam oranı bu farkın da eklenmesiyle yüzde 15.41 olacak. Böylelikle en düşük memur maaşı da 45 bin 247 liraya kadar çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 20 bin 298 lira ulaşacak.

2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 49.39

İkinci 6 aylık TÜFE: Yüzde 19.77

Memur/emeklisi enflasyon farkı: Yüzde 8.88

Memur/emeklisi zam oranı: Yüzde 15.41

En düşük memur aylığı: 45.247 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 20.298 TL

İŞTE ZAMLI MEMUR VE MEMUR EMELİSİ MAAŞI TABLOSU

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 10.43 zamlı: 65.669,41

Yüzde 15.41 zamlı: 68.630,86

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 10.43 zamlı: 45.074,21

Yüzde 15.41 zamlı: 47.106,90

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 10.43 zamlı: 58.050,84

Yüzde 15.41 zamlı: 60.668,73

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 10.43 zamlı: 52.380,26

Yüzde 15.41 zamlı: 54.742,43

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 10.43 zamlı: 64.422,65

Yüzde 15.41 zamlı: 67.327,89

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 10.43 zamlı: 58.324,71

Yüzde 15.41 zamlı: 60.954,95

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 10.43 zamlı: 108.040,29

Yüzde 15.41 zamlı: 112.912,53

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 10.43 zamlı: 52.905,91

Yüzde 15.41 zamlı: 55.291,78

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 10.43 zamlı: 66.990,15

Yüzde 15.41 zamlı: 70.011,17

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 10.43 zamlı: 46.726,25

Yüzde 15.41 zamlı: 48.833,43

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 10.43 zamlı: 95.387,23

Yüzde 15.41 zamlı: 99.688,85

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 10.43 zamlı: 63.213,44

Yüzde 15.41 zamlı: 66.064,15

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 10.43 zamlı: 54.753,40

Yüzde 15.41 zamlı: 57.222,59

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 10.43 zamlı: 62.976,02

Yüzde 15.41 zamlı: 65.816,01

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 10.43 zamlı: 70.616,92

Yüzde 15.41 zamlı: 73.801,49

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 10.43 zamlı: 62.500,49

Yüzde 15.41 zamlı: 65.319,04

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 10.43 zamlı: 23.720,04

Yüzde 15.41 zamlı: 24.789,73

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 10.43 zamlı: 41.041,83

Yüzde 15.41 zamlı: 42.892,67

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 10.43 zamlı: 29.867,59

Yüzde 15.41 zamlı: 31.214,52

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 10.43 zamlı: 29.368,62

Yüzde 15.41 zamlı: 30.693,04

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 10.43 zamlı: 20.908,07

Yüzde 15.41 zamlı: 21.850,94

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 10.43 zamlı: 50.942,81

Yüzde 15.41 zamlı: 53.240,14

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 10.43 zamlı: 55.748,27

Yüzde 15.41 zamlı: 58.262,31

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16