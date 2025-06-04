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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları

Memur ve emekli maaşları temmuz ayında zamlanacak. 2025 yılının ilk 5 ayında enflasyon oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanların zamlı maaş tablosu da böylece ortaya çıktı. İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları…

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 10:45

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı netleşti. TÜİK’in verilerine göre, Haziran ayında enflasyon verileri açıklanmadığı sürece, memur ve memur emeklileri için yüzde 14 oranında maaş artışı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

Yüzde 14’lük artışa göre, birçok kamu personelinin yeni maaşları da şekillenmeye başladı. Polis, öğretmen, hemşire, mühendis, avukat, vaiz, başkomiser, profesör, araştırma görevlisi ve diğer birçok unvanda görev yapan memurlar için zamlı maaş hesaplamaları yapıldı.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları

MAAŞLAR KİŞİSEL DURUMA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Ancak memur maaşlarının bireysel koşullara göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Çalışılan hizmet bölgesi, eğitim durumu, hizmet yılı, çocuk sayısı, yabancı dil tazminatı gibi pek çok unsur maaş üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle en doğru sonucu elde etmek isteyen memurlar, mevcut maaşları üzerinden yüzde 14’lük bir artışla kendi zammını hesaplayabilir.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları

Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık zam oranı da kesinleşecek ve Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak nihai artış belirlenmiş olacak.

İşte 5 aylık zam oranı göre öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları…

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları
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#14 Oranında Zam
#Ekonomi
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