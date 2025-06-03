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 | Bengü Sarıkuş

Memur maaşı zam oranı belli oldu! İşte herkesin beklediği rakam

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve memur maaşlarının zam oranı belli oldu. Zam oranının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor.

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Memur maaşı zam oranı belli oldu! İşte herkesin beklediği rakam
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu rakamla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam için beşinci veri de belli oldu.

Yılda iki kez enflasyona göre maaş artışı alan memur ve emeklinin temmuzda maaşlarına yapılacak zam oranı, rakamların açıklanması ile yeniden hesaplandı.

Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti.

Memur maaşı zam oranı belli oldu! İşte herkesin beklediği rakam

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamı yüzde 1,53 oldu. Yıllık yüzde 35,41 olarak gerçekleşti.

Memur maaşı zam oranı belli oldu! İşte herkesin beklediği rakam

HANGİ MAAŞ NE KADAR ETKİLENECEK?

Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu

Memur maaşı zam oranı belli oldu! İşte herkesin beklediği rakam

HAZİRAN RAKAMLARI BEKLENİYOR

Zam oranının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.

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#Ekonomi
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