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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur maaşları netleşiyor: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte unvanlara göre maaş zamları

Memur ve emekli maaşları temmuz ayında zamlanacak. Açıklanan 5 aylık rakamlara göre kamu çalışanlarının alacağı zam miktarı şekillenmeye başladı. Beş aylık verilerle şimdiden yüzde 14 zamma yaklaşan memurlar, gözünü 3 Temmuz’daki haziran TÜFE rakamına çevirdi. Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanların zamlı maaş tablosu da böylece ortaya çıktı. Memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak? İşte zamlı öğretmen, doktor, başkomiser, polis, hemşire, mühendis maaşları…

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 09:57

Memur maaşları; kıdem, derece, öğrenim durumu, görev yapılan bölge ve aile durumu gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. En son yapılan artışlarla birlikte, en düşük memur maaşı 44 bin TL seviyesine yaklaşırken, gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Örneğin, 1/4 derecesindeki bir öğretmen halihazırda 52.906 TL maaş alırken, 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.910 TL'ye kadar çıkıyor. Bu farklarda; hizmet yılı, görev yeri ve çocuk sayısı gibi unsurlar etkili oluyor.

Memur maaşları netleşiyor: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte unvanlara göre maaş zamları

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan TÜİK verilerine göre, beş aylık enflasyon oranı yüzde 15,01 olarak açıklandı. Buna göre memurlar, Temmuz ayında hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı alacak. Şu anki veriler doğrultusunda memur maaşlarında yaklaşık yüzde14’lük bir artış kesinleşmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı netleşecek. Peki Temmuz 2025 itibarıyla öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat ve profesörlerin maaşları ne kadar olacak? İşte hizmet yılı ve dereceye göre hesaplanan tahmini maaşlar...

Memur maaşları netleşiyor: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte unvanlara göre maaş zamları

MAAŞLAR KİŞİSEL DURUMA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, avukat, profesör, araştırma görevlisi, hemşire, mühendis, üniversite mezunu memur gibi mesleklerin 5 aylık zamlı maaşları hesaplandı.

1/4 derecesinde avukat olarak çalışan Ocak zammıyla birlikte 63 bin 609 lira maaş alıyordu. Yüzde 14 zam olması durumunda maaşı 8 bin 905 lira artacak ve 72 bin 514 liraya ulaşacak.

1/4 derecesinde üniversitede profesör olarak görev yapan Ocak zammıyla birlikte 96 bin 346 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam yansıtılması durumunda ise maaşı 13 bin 488 lira artacak ve 109 bin 834 liraya yükselecek.

5/1 derecesinde üniversite mezunu hemşire Ocak’ta yapılan artışla birlikte 53 bin 437 lira maaş alıyor. Temmuz’da yüzde 14 yansıtılması halinde ise maaşı 7 bin 481 lira artacak ve 60 bin 918 lira seviyesine yükselecek.

Memur maaşları netleşiyor: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte unvanlara göre maaş zamları

1/4 derecesinde görev yapan mühendis ise mevcut olarak Ocak ayındaki artışla 67 bin 633 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam alması durumunda mevcut maaşı 9 bin 472 lira yükselecek ve 77 bin 136 lira olacak.

1/4 derecesindeki öğretmen Ocak ayında yapılan artışla birlikte 52 bin 906 lira maaş alıyor. 5 aylık veriye göre maaşlara %14 zam yapılması durumunda 7 bin 406 lira yükselecek ve mevcut maaşı 60 bin 313 lira olacak.

9/1 derecesindeki üniversite mezunu memur ise Ocak ayında yapılan zamla beraber 45 bin 527 lira alıyordu. Yüzde 14 zam yansıtılması durumunda ise mevcut maaşı 6 bin 373 lira artacak ve 51 bin 901 lira olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

5 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu?
Beş aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 14 oldu. Bu kapsamda enflasyon farkı yüzde 8,58 olarak hesaplandı.
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