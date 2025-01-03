Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

03 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:27

Memur ve memur maaşlarına uygulanacak altı aylık enflasyon oranı aralık ayı enflasyonunun ardından netleşti. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirlenirken yeni rakamla beraber 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücretleri zamlandı.

Memur​ ve memur maaşı zam​ oranları TÜİK​ verilerinin ardından belli oldu. 6 aylık enflasyon​ oranı yüzde 24.73 olarak hesaplandı. Zamlı memur maaşlarıyla birçok ödeme de kalem kalem değişti. İşte 6 aylık enflasyon farkına göre kesinleşen kıdem tazminatı tavanı, 2025 bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylıkları, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli aylıkları, sed ödemeleri ve dul ve yetim aylığı.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI DEĞİŞTİ

Aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 11,55

Tüm sosyal yardım ödemeleri de bu oranlarlar birlikte değişti.

ENGELLİ MAAŞLARI YENİ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı

2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı

2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL

Engel yakını aylığı

2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİ TUTARI

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş​ zam oranı ile belirlendi.

2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL

Yeni rakam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI KAÇ LİRA OLDU?

2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL

65 YAŞ AYLIKLARI DEĞİŞTİ

2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL

SED DESTELERİ YENİDEN HESAPLANDI

Memur maaşı kat sayısı çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini de etkiledi.