Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları
Memur ve memur maaşlarına uygulanacak altı aylık enflasyon oranı aralık ayı enflasyonunun ardından netleşti. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirlenirken yeni rakamla beraber 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücretleri zamlandı.
Memur ve memur maaşı zam oranları TÜİK verilerinin ardından belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24.73 olarak hesaplandı. Zamlı memur maaşlarıyla birçok ödeme de kalem kalem değişti. İşte 6 aylık enflasyon farkına göre kesinleşen kıdem tazminatı tavanı, 2025 bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylıkları, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli aylıkları, sed ödemeleri ve dul ve yetim aylığı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI DEĞİŞTİ
Aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.
- 6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75
- SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75
- Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23
- Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
- Memur zammı: Yüzde 11,55
Tüm sosyal yardım ödemeleri de bu oranlarlar birlikte değişti.
ENGELLİ MAAŞLARI YENİ ÜCRETİ BELLİ OLDU
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL
Engel yakını aylığı
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİ TUTARI
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirlendi.
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL
Yeni rakam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.
EVDE BAKIM AYLIĞI KAÇ LİRA OLDU?
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL
2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL
65 YAŞ AYLIKLARI DEĞİŞTİ
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL
SED DESTELERİ YENİDEN HESAPLANDI
Memur maaşı kat sayısı çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini de etkiledi.