Memur olmak isteyenler dikkat! 55 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Memur adaylarını heyecanlandıracak haber geldi. Nisan ayında kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, toplamda 2.859 yeni personel kamu kadrolarında görev alacak. Memurdan zabıtaya, itfaiye erinden müfettişe, büro personelinden sağlık çalışanına kadar birçok pozisyonda alım yapılacak. Ticaret Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, YÖK ve çeşitli belediyeler gibi birçok önemli kurum bu alımlar kapsamında kadrolarını güçlendirecek.

Nisan ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 2.859 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Toplamda 55 farklı kamu kurumu, bünyelerindeki açık pozisyonlar için ilan yayımladı. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarının yer aldığı bu listede hem merkezi hem de yerel düzeyde personel ihtiyaçları öne çıkıyor. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi ve destek personeli gibi farklı kadroları kapsıyor.



KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Personel alımlarında KPSS şartı birçok ilan için geçerliliğini koruyor. Ancak bazı kurumlar, özellikle destek personeli ya da temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda KPSS şartı aramadan da alım yapabiliyor. Bu nedenle adayların her ilanın özel koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Karabük Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personel, teknisyen ve destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 16 Nisan tarihinde sona erecek.



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, diyetisyen, psikolog, tekniker, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Nisan tarihinde sona erecek.



SSB 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 proje bazlı sözleşmeli personel alacak. Başvurular 18 Nisan tarihinde sona erecek.

SURUÇ BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak. Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.



SELÇUKLU BELEDİYESİ 66 PERSONEL ALACAK

Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı ve 21 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak

23 Mayıs tarihinde sona erecek.



İNEBOLU BELEDİYESİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

İnebolu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 11 Nisan tarihinde sona erecek.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sinop Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; destek personeli, büro personeli, teknisyen, diyetisyen kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 21 Nisan tarihinde sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 22 Nisan tarihinde sona erecek.



BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 İTFAİYE ERİ ALACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alımı yapacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 memur alımı yapacak. Alımlar itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 30 Nisan tarihinde sona erecek.

KARASU BELEDİYESİ 6 MEMUR ALACAK

Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 memur alımı yapacak. Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.



SÜRMENE BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Sürmene Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak. Başvurular 29 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 3 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.



BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 12 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; büro personeli, destek personeli sağlık teknikeri ve hemşire kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 8 Nisan tarihinde sona erecek.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 12 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; büro personeli, destek personeli sağlık teknikeri ve hemşire kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 8 Nisan tarihinde sona erecek.



TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.



ÇANAKKALE BELEDİYESİ 15 MEMUR ALACAK

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 memur alacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.



EMİRDAĞ BELEDİYESİ 3 PERSONEL ALACAK

Emirdağ Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 mühendis 1 mimar alımı yapacak. Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.

ÇALIŞ (NEVŞEHİR) BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Çalış (Nevşehir) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.



CEYLANPINAR BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ceylanpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 306 GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 306 geçici mevsimlik işçi alacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 210 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alacak. Başvurular 9 nisan tarihinde sona erecek.



PÜTÜRGE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak. Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.



KADİRLİ BELEDİYESİ 4 MEMUR ALACAK

Kadirli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 memur alacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 8 Mayıs tarihinde sona erecek.



CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Cihanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde iştiham edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 7 Mayıs tarihinde sona erecek.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde sona erecek.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 11 Nisan tarihinde sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 49 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; hemşire, ebe, sağlık teknikeri, teknisyen, büro personeli, destek personeli, tekniker kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 11 Nisan tarihinde sona erecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 80 MEMUR ALACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak. Alımlar; itfaiye eri, zabıta memuru, tahsildar, hemşire, mühendis kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

TİCARET BAKANLIĞI 988 MEMUR ALACAK

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 988 memur alımı yapacak. Alımlar; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, ziraat mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, gıda mühendisi, tekstil mühendisi, kimya mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, endüstri mühendisi, büro personeli, gemi adamı, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 24 mart tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

ŞENPAZAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Şenpazar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 30 ZABITA MEMUR ALACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 zabıta memuru alacak. Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 70 MEMUR ALACAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 memur alacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALACAK

Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar; zabıta memuru, memur kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

MİLAS BELEDİYESİ 20 ZABITA MEMURU ALACAK

Milas Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 MEMUR ALACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 MEMUR ALACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

SSB 38 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. 26 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 9 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 MÜHENDİS ALACAK

Zonguldak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 mühendis alınacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 MEMUR ALACAK

Adalar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 memur alacak. Alımlar, memur, mühendis, zabıta, veteriner hekim, şehir planlamacısı kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

TİRE BELEDİYESİ 4 PERSONEL ALACAK

Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 personel alımı yapacak. Alımlar; memur, mimar, mühendis, sanat tarihçisi kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

YÖK 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 9 MEMUR ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

BORNOVA BELEDİYESİ 15 MEMUR ALACAK

Bornova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 MEMUR ALACAK

Yenişehir (Bursa) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 memur alacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 nisan tarihinde sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 39 MEMUR ALACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 39 memur alımı yapacak. Alımlar 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

OTLUKBELİ BELEDİYESİ 1 MÜHENDİS ALACAK

Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

AKKUŞ BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Akkuş Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 PERSONEL ALACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 personel alımı yapacak. Alımlar; itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

EYNESİL BELEDİYESİ 1 PERSONEL ALACAK

Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 17 Nisan tarihinde sona erecek.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ 20 MEMUR ALACAK

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 memur alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

ŞENOBA BELEDİYESİ 20 MEMUR ALACAK

Şenoba Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 17 Nisan tarihinde sona erecek.

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gümüşhane İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; mühendis, mimar, şehir ve bölge planlayıcısı kadrolarında gerçekleşecek. Başvular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

DERİNKUYU BELEDİYESİ 1 PERSONEL ALACAK

Derinkuyu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.