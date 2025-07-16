Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 291 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Memur adaylarını heyecanlandıracak haber geldi. Temmuz ayında kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, toplamda 1.291 yeni personel kamu kadrolarında görev alacak. Memurdan zabıtaya, itfaiye erinden müfettişe, büro personelinden sağlık çalışanına kadar birçok pozisyonda alım yapılacak. Peki hangi kurumlar kamuya personel alımı yapacak? İşte detaylar…

Temmuz ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 1.291 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

GEREDE BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 2 Eylül tarihinde başlayacak 4 Eylül tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 3 İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 28 Temmuz tarihinde sona erecek.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 18 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Batman Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek.

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Vakfıkebir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 20 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

MALKARA BELEDİYESİ 1 VETERİNER ALACAK

Malkara Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli veteriner hekim alımı yapacak.

Başvurular 19 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 56 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Trakya Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 24 Temmuz tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi alımı yapacak.

Başvurular 21 Temmuz tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 İTFAİYE ERİ ALACAK

Gelibolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.

SİLİVRİ BELEDİYESİ 7 PERSONEL ALACAK

Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak 28 Ağustos tarihinde sona erecek.

KALKANDERE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hakkari üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 22 Temmuz tarihinde sona erecek.

JANDARMA 548 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 323 astsubay öğrenci ve 225 subay öğrenci temini yapacak.

Başvurular 27 Temmuz tarihinde sona erecek.

TİKA 2 PERSONEL ALACAK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Ağustos tarihinde sona erecek.

TAPU VE KADASTRO 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 25 Temmuz tarihinde sona erecek.

TİRE BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 208 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 208 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere teknik sınıf uzman erbaş temini ve sözleşmeli er temini yapacak.

Başvurular uzman erbaş alımı için 17 Temmuz'da sözleşmeli er alımı için 20 Temmuz tarihinde sona erecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 180 ADAY MESLEK MEMURU ALACAK

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 180 aday meslek memuru alımı yapacak.

Başvurular 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

BOZKURT (KASTAMONU) BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Bozkurt (Kastamonu) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlayacak 6 Ağustos tarihinde sona erecek.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2 MUHASEBECİ ALACAK

Kırşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 muhasebeci alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

BOZKIR (KONYA) BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Bozkır (Konya) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayacak 14 Ağustos tarihinde sona erecek.

ASARCIK BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Asarcık Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayacak 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

BAŞVERİMLİ BELEDİYESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Başverimli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlayacak 8 Ağustos tarihinde sona erecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 75 PERSONEL ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 itfaiye eri ve 30 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

KADIKÖY BELEDİYESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kadıköy (İstanbul) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlayacak 8 Ağustos tarihinde sona erecek.

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI 17 PERSONEL ALACAK

Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 17 personel alımı yapacak.

Başvurular 22 Temmuz tarihinde sona erecek.

BEYHAN BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Beyhan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

ORHANELİ BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Orhaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Temmuz tarihinde başlayacak 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

KARPUZLU BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Karpuzlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Temmuz tarihinde başlayacak 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

ALTUNHİSAR BELEDİYESİ 1 ŞOFÖR ALACAK

Altunhisar Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alımı yapacak.

Başvurular 28 Temmuz tarihinde başlayacak 30 Temmuz tarihinde sona erecek.

EMİRDAĞ BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Emirdağ Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 16 Temmuz tarihinde başlayacak 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

VARTO BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Varto Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilme üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 23 Temmuz tarihinde sona erecek.

BOZCAADA BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Bozcaada Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 25 Temmuz tarihinde sona erecek.

MERAM BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 14 Temmuz tarihinde başlayacak 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

AYDINLAR(BİTLİS) BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Aydınlar (Bitlis) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 23 Temmuz tarihinde başlayacak 25 Temmuz tarihinde sona erecek.

BAHÇE (OSMANİYE) BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bahçe (Osmaniye) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 23 Temmuz tarihinde sona erecek.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 14 Temmuz tarihinde başlayacak 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

TAŞKENT BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Taşkent Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 14 Temmuz tarihinde başlayacak 17 Temmuz tarihinde sona erecek.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 31 MEMUR ALACAK

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 memur alımı yapacak.

Başvurular 1 eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.