Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 291 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Memur adaylarını heyecanlandıracak haber geldi. Temmuz ayında kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, toplamda 1.291 yeni personel kamu kadrolarında görev alacak. Memurdan zabıtaya, itfaiye erinden müfettişe, büro personelinden sağlık çalışanına kadar birçok pozisyonda alım yapılacak. Peki hangi kurumlar kamuya personel alımı yapacak? İşte detaylar…
Temmuz ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 1.291 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor.
Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 2 Eylül tarihinde başlayacak 4 Eylül tarihinde sona erecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 28 Temmuz tarihinde sona erecek.
Batman Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
Vakfıkebir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 20 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Malkara Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli veteriner hekim alımı yapacak.
Başvurular 19 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Trakya Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 24 Temmuz tarihinde sona erecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi alımı yapacak.
Başvurular 21 Temmuz tarihinde sona erecek.
Gelibolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 itfaiye eri alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak 28 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
Hakkari üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 22 Temmuz tarihinde sona erecek.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 323 astsubay öğrenci ve 225 subay öğrenci temini yapacak.
Başvurular 27 Temmuz tarihinde sona erecek.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Ağustos tarihinde sona erecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 25 Temmuz tarihinde sona erecek.
Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
Gazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 208 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere teknik sınıf uzman erbaş temini ve sözleşmeli er temini yapacak.
Başvurular uzman erbaş alımı için 17 Temmuz'da sözleşmeli er alımı için 20 Temmuz tarihinde sona erecek.
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 180 aday meslek memuru alımı yapacak.
Başvurular 31 Temmuz tarihinde sona erecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Bozkurt (Kastamonu) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlayacak 6 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kırşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 muhasebeci alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Bozkır (Konya) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayacak 14 Ağustos tarihinde sona erecek.
Asarcık Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayacak 13 Ağustos tarihinde sona erecek.
Başverimli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlayacak 8 Ağustos tarihinde sona erecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 itfaiye eri ve 30 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kadıköy (İstanbul) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlayacak 8 Ağustos tarihinde sona erecek.
Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 17 personel alımı yapacak.
Başvurular 22 Temmuz tarihinde sona erecek.
Beyhan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Orhaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 29 Temmuz tarihinde başlayacak 31 Temmuz tarihinde sona erecek.
Karpuzlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 29 Temmuz tarihinde başlayacak 31 Temmuz tarihinde sona erecek.
Altunhisar Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alımı yapacak.
Başvurular 28 Temmuz tarihinde başlayacak 30 Temmuz tarihinde sona erecek.
Emirdağ Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.
Başvurular 16 Temmuz tarihinde başlayacak 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Varto Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilme üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 23 Temmuz tarihinde sona erecek.
Bozcaada Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.
Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 25 Temmuz tarihinde sona erecek.
Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 14 Temmuz tarihinde başlayacak 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Aydınlar (Bitlis) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 23 Temmuz tarihinde başlayacak 25 Temmuz tarihinde sona erecek.
Bahçe (Osmaniye) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 21 Temmuz tarihinde başlayacak 23 Temmuz tarihinde sona erecek.
Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 14 Temmuz tarihinde başlayacak 18 Temmuz tarihinde sona erecek.
Taşkent Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 14 Temmuz tarihinde başlayacak 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 memur alımı yapacak.
Başvurular 1 eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.