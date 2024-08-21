Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak: İşte 34 kurumun memur alımı ilanı ve başvuru şartları

21 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:58

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Kamuya binlerce personel alımıyla ilgili beklenen detaylar belli oldu. Memur olmak isteyenler için 34 kamu kurumu personel alımı ilanları ve başvuru tarihleri tek tek açıklandı. Personel alımlarında eğitim durumu yanı sıra mezun olunan bölüm ve KPSS'den alınan puan gibi hususlar dikkate alınacak.

37.296 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

34 kamu kurumunun personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 37.296 personel alımı yapılacak. Yapılacak alımlar arasında 2 bakanlık, 6 belediye, 21 üniversite, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sayıştay, TSE, TÜBİTAK ve Eti Maden yer alıyor.

Kurumların hangi pozisyonlara personel alacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Üniversiteler dahil birçok kurumda rakamlar belli oldu. Alımlarda bazı detaylar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 35 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; Eğitim Fakültesi'ne 1 doçent; Elektronik Elektronik Fakültesi'ne 1 profesör 2 doçent 1 dr. öğretim üyesi; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 6 1 profesör 1 doçent 4 dr. öğretim üyesi; Gemi İnşatı ve Denizcilik Fakültesi'ne 2 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör 1 doçent 1 dr. öğretim üyesi; İnşaat Fakültesi'ne 1 doçent 2 dr. öğretim üyesi; Kimya Metalurji Fakültesi'ne 2 profesör 2 dr. öğretim üyesi; Makine Fakültesi'ne 1 profesör 2 doçent 3 doçent; Mimarlık Fakültesi'ne 2 doçent 4 dr. öğretim üyesi alımı olmak üzere toplamda 35 öğretim üyesi alacak.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü; Fatih Eğitim Fakültesi'ne 5 profesör; Hukuk Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent ; İletişim Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 1 profesör 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör 1 dr. öğretim üyesi; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent 2 dr. öğretim üyesi; Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 2 doçent; Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi'ne 1 doçent 4 dr. öğretim üyesi; Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent alımı olmak üzere toplamda 26 öğretim üyesi alacak.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 80 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü; Ali Cavir Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 1 dr. öğretim üyesi; Çayırlı Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent; Eczacılık Fakültesi'ne 1 doçent; Eğitim Fakültesi'ne 5 profesör 6 doçent 5 dr. öğretim üyesi; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör 5 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 2 doçent; Hukuk Fakültesi'ne 1 doçent 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 4 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 4 doçent 1 dr. öğretim üyesi; Kemah Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplamda 80 öğretim üyesi olacak.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

İzmir Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü; 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi alacak.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 10 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent 3 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlı Fakültesi'ne 1 profesör; Çorlu Mühendislik Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 10 öğretim görevlisi alacak.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 51 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü; Eğitim Fakültesi'ne 1 profesör 2 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 5 profesör 2 doçent; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 4 profesör 2 doçent 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi'ne 2 profesör 2 doçent 3 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör 2 doçent 6 dr. öğretim üyesi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör; İletişim Fakültesi'ne 1 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent 8 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne 1dr. öğretim üyesi; Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İşletme Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 51 öğretim üyesi alacak.

TARİH NETLEŞTİ

Üniversitelerde verilen ilanlarda 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

KIYI EMNİYETİ 4 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü en az lise ve dengi 2 tahlisiyeci-şoför ile ön lisans mezunu 2 gözcü-muhabereci alacağını duyurdu.

19 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı için 1 canlı model (erkek) alacağını duyurdu. 19 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Rektörlük, Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör; Tıp Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere 14 öğretim üyesi alacak.

19 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, Devlet Konservatuvarı'na 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 5 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi alınacak. 18 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 87 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; Arsin Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; eczacılık Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi; Edebiyat Fakültesi'ne 2 doçent 1 dr öğretim üyesi; Fen Fakültesi'ne 3 doçent 4 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 profesör 2 doçent 1 dr. öğretim üyesi; Mimarlık Fakültesi'ne 1 profesör 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 4 profesör 8 doçent 15 dr. öğretim üyesi; Of Teknoloji Fakültesi'ne 1 doçent; Orman Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık bilimleri Fakültesi'ne 2 profesör 3 doçent 2 dr. öğretim üyesi; Sürmene Deniz Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör 3 doçent 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 4 profesör 5 doçent 10 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 87 öğretim üyesi alacak.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 65 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü; Devlet Konservatuvarı'na 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 profesör 2 doçent, 3 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör 5 doçent Fen Fakültesi'ne 1 doçent; Hemşirelik Fakültesi'ne 2 profesör 2 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 1 doçent; İletişim Fakültesi'ne 1 doçent; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 2 profesör 2 doçent; Mühendislik Fakültesi'ne 2 doçent 1 dr. öğretim üyesi; Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 doçent; Saplık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Siyasal Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent; Söke İşletme Fakültesi'ne 1 profesör 2 doçent; Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Tıp Fakültesi'ne 5 profesör 4 doçent, 5 dr. öğretim üyesi; Turizm Fakültesi'ne 1 profesör; Veteriner Fakültesi'ne 2 profesör 7 doçent; Ziraat Fakültesi'ne 1 profesör olmak üzere toplamda 65 öğretim elemanı alacak.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü; İlahiyat Fakültesi'ne 4 profesör; Mühendislik Fakültesi'ne 2 profesör 1 doçent; Teknoloji Fakültesi'ne 1 profesör 2 doçent; Tıp Fakültesi'ne 3 profesör 5 doçent 10 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 32 öğretim üyesi alacak.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesine 1 dr. öğretim üyesi 1 öğretim görevlisi alacak.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 1 öğretim görevlisi; Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na 4 öğretim görevlisi alacak.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 ÖĞRETİM ÜYESİ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 profesör; Eğitim Fakültesi'ne 1 profesör 1 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 1 profesör; İletişim Fakültesi'ne 1 doçent; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent; Tıp Fakültesi'ne 3 profesör, 4 doçent, 3 dr. öğretim üyesi; Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi alacak.

13 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY 25 DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAK

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos'ta yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 5 Eylül belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak.

Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

ELEME SINAVI ANKARA'DA

Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 28 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, yazılı sınavı da geçen adayların mail adreslerine iletilecek. Sınavda başarı sağlayanların isimleri Sayıştayın internet sitesinden ilan edilecek.

21 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Yalova ili Taşköprü Belediye Başkanlığı bünyesine 2 itfaiye eri alınacak. 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 184 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Enstitüye merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 tekniker, 3 muhasebeci, 81 memur, 24 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 şoför, 41 odacı (hizmetli), 1 boyacı-badanacı, 2 bahçıvan ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 184 personel alınacak.

Adaylar mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanacak.

20 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü; 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2022 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınacak. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacak. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacak. Ayrıca adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabilecek.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi, Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 4 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

19 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK 41 PROJE PERSONELİ ALACAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 41 proje personeli istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacılar, AR-GE proje ve destek teknisyenlerinden oluşan proje personeli alımı yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden yapılabilecek. Alınacak 41 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.

12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Kahramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörlüğü; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Rektörlüğe 1 öğretim görevlisi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 5 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

16 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Rektörlük, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör; İlahiyat Fakültesi'ne 1 profesör; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 3 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 14 öğretim üyesi alınacak.

19 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

ETİ MADEN 264 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Eti Maden taşra teşkilatına lise ve dengi okul mezunu ile önlisans mezunu 264 işçi alımı yapacak. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne 20 (4'ü önlisans mezunu), Bidagiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne 20 (4'ü önlisans mezunu), Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne 62, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162 olmak üzere toplamda 264 proses işçisi alacak.

26 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi ve Tıp Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

26 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör alacak. 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 10 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü; Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'ne 1 öğretim görevlisi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 öğretim görevlisi, Rektörlüğü 4 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı alacak.

20 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ 86 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğü; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent ve 10 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör, 6 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 1 doçent; Fen Fakültesi'ne 2 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör, 5 doçent ve 6 dr. öğretim üyesi; İletişim Fakültesi'ne 4 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; İslami İlimler Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi; Mimarlık Fakültesi'ne 1 profesör; Mühendislik Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi ve 1 doçent; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 5 doçent ve 18 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 86 öğretim üyesi alacak.

21 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 200 ADAY MESLEK MEMURU ALACAK

Dışişleri Bakanlığı 200 aday meslek memur alacak. Giriş sınavının yazılı aşaması 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

16 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

ÖZBURUN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Afyonkarahisar ili Özburun Belediye Başkanlığı bünyesine 1 bilgisayar işletmeni alınacak. 24 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

ELEŞKİRT BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Ağrı ili Eleşkirt Belediye Başkanlığı bünyesine 1 sağlık teknikeri alınacak. 23 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

MADEN BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Elazığ ili Maden Belediye Başkanlığı, 1 mühendis ve 1 ekonomist olmak üzere toplamda 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.

1 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

ALAY BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Alay Belediye Başkanlığı bünyesine 1 muhasebeci alınacak. 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

HOPA BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Artvin ili Hopa Belediye Başkanlığı, 1 veteriner hekim ve 1 mühendis olmak üzere toplamda 2 sözleşmeli personel alımı yapacak. 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.