Memur olmak isteyenlere müjde: 36 kurum, 17 bin 982 personel alımı yapacak! İşte son başvuru tarihleri

19 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:35

Kamu memur ve personel alımı ilanı duyuruldu. Kamuya tam 17.982 memur alımı yapılacak. 36 kamu kurumu aralık sonuna kadar çeşitli pozisyonlar için personel alacak. Resmi Gazete'ye göre 4 bakanlık, 12 belediye, 5 üniversite, 3 kalkınma ajansı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bilecik İl Özel İdaresi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Polis Akademisi, TÜRASAŞ, TÜRKAK, KGM, SSB ve MGK olmak üzere toplamda 36 kurumun ilan yayımladığı görüldü.

Memur olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. KPSS şartlı ya da şartsız her eğitim durumuna göre yapılacak personel alımı ilan yayımlandı. Kamuya; polis, asker, mühendis, büro personeli, zabıta ve itfaiyeci gibi birçok pozisyondan toplamda 17.982 işçi ve memur alımı yapılacak.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI DUYURULDU

36 kamu kurumunun personel alımı için kolları sıvadı. Personel alımı 2024 ilanları güncellendi. Kamu personel alımının, başvuru tarihleri, şartları ve hangi illerde gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte kamu eleman alımı başvurusu tarihi ve şartları.

36 KURUM 17.982 MEMUR ALIMI YAPILACAK

Kamuya yapılacak 17.982 personel alımı için 36 kurum ilanlarını yayımladı. Memur olmak isteyen adayların yakından takip ettiği personel alımı ilanlarında yeni kadrolar belli oldu.

Buna göre 4 bakanlık, 12 belediye, 5 üniversite, 3 kalkınma ajansı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bilecik İl Özel İdaresi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Polis Akademisi, TÜRASAŞ, TÜRKAK, KGM, SSB ve MGK olmak üzere toplamda 37 kamu kurumuna 17.982 personel alımı yapılacak.

MSB 4065 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB);

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661,

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2450 olmak üzere toplamda 4065 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

POLİS AKADEMİSİ 12 BİN POLİS ALIMI

32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştirilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 15 MEMUR ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı;

2 istatistikçi,

1 protokol uzmanı,

2 mali işler uzmanı,

2 psikolog,

1 hukuk öğretmeni,

1 yabancı diller öğretmeni (İngilizce),

1 tedarik uzmanı,

1 muhasebeci,

1 makine teknisyeni,

1 elektronik teknisyeni,

1 motor teknisyeni olmak üzere toplamda 15 memur alımı yapacak.

Başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ayrıca 1 elektrikçi, 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi ve 1 boru tesisatçısı olmak üzere 3 işçi alımı yapacağını da açıkladı. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KGM 28 İŞÇİ ALIMI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM);

28 eski hükümlü,

8 engelli olmak üzere toplamda 36 işçi alımı yapacak.

18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1 İŞÇİ ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 eski hükümlü işçi alacağını duyurdu. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığı Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne;

1 kıdemli yazılım mimarı,

1 Kıdemli .Net Uygulama Geliştirme Uzmanı,

1 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı,

1 Kıdemli Sistem Uzmanı,

1 Uygulama Geliştirme Uzmanı,

2 Veri Tabanı Uzmanı,

2 Siber Güvenlik Uzmanı,

1 Network Uzmanı olmak üzere toplamda 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR VE İŞÇİ ALIMI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı;

12 büro personeli, 11 müze görevlisi,

99 koruma ve güvenlik görevlisi,

15 destek personeli (temizlik görevlisi),

1 elektrik mühendisi,

1 ziraat mühendisi,

1 inşaat mühendisi,

1 restoratör,

2 elektrik teknikeri,

2 peyzaj teknikeri,

3 elektrik teknisyeni,

4 bilgisayar teknisyeni olmak üzere toplamda 232 memur alımı

1 saat ustası,

1 reyzen ustası,

3 mobilya ustası,

5 sıhhi tesisat ustası,

10 inşaat ustası,

10 iskele ustası,

3 marangoz,

3 motif taş ustası,

10 boya badana ustası,

3 demir teneke ustası,

2 sıva ustası,

2 fayans ustası,

10 halı dokuma ustası,

12 saray bahçeleri ustası,

5 porselen imal ustası olmak üzere 80 adette sürekli işçi alımı yapacak.

14 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU 16 MEMUR ALIMI

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu;

1 biyolog,

1 makine mühendisi,

5 hemşire,

1 infaz ve koruma memuru,

5 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplamda 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRASAŞ 120 İŞÇİ ALIMI

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ);

8 Kaynakçı,

2 Sıcak Ve Soğuk Metal Şekillendirici,

18 Nc/Cnc Tezgah Operatörü,

18 Mekaniker –Vagon,

14 Motor Tamircisi,

30 Mekaniker – Lokomotif,

20 Mekaniker –Vagon,

10 elektrikçi olmak üzere toplamda 120 sürekli işçi alımı yapacak.

18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KIYI EMNİYETİNE 132 İŞÇİ ALIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü;

3 elektrik zabiti,

26 gemici,

35 yağcı,

1 elektrik teknikeri,

3 veri giriş operatörü,

3 bilgisayar teknikeri,

19 büro personeli,

15 ikinci kaptan,

10 ikinci mühendis,

6 deniz trafik operatörü,

10 kılavuz kaptanı olmak üzere toplamda 132 işçi alımı yapacağını duyurdu.

18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SSB 65 SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile 65 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 26 UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 26 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak. 15 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 12 UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 12 Akreditasyon Uzman Yardımcısı alacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

İZMİR KALKINMA AJANSI 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İzmir Kalkınma Ajansı TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü çalışmalarda yer almak üzere 3 uzman personel istihdam edecek. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SERHAT KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden birinde görevlendirmek üzere,

Çevre Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Gıda Mühendisliği,

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama,

Ziraat Mühendisliği,

Tarım Ekonomisi,

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği,

İktisat, İstatistik,

İşletme,

Kamu Yönetimi,

Turizm İşletmeciliği,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden birinden mezun 2 uzman alacak.

17 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, 2 uzman alımı yapılacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 20 MEMUR ALIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığında boş bulunan 20 İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU 12 UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde, giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile 12 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü;

10 büro personeli,

9 destek personeli,

1 diyetisyen,

5 koruma ve güvenlik görevlisi,

4 proje destek uzmanı,

1 psikolog,

2 tekniker,

2 teknisyen olmak üzere 34 sözleşmeli personel alımı yapacak.

8 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

İTÜ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü,

1'i yazılım uzmanı

1'i sistem uzmanı olmak üzere toplamda 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

12 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI

Çanakkale ili Gelibolu Belediye Başkanlığı bünyesine İnşaat Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 tekniker alacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 96 MEMUR ALIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 96 itfaiye eri alınacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 300 İTFAİYE ERİ ALIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 300 itfaiye eri alacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 24 hemşire ve 1 perfüzyonist olmak üzere toplamda 25 sözleşmeli personel alımı yapacak. 15 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 40 MEMUR ALIMI

İstanbul ili Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesine 40 zabıta memuru alınacak. 16 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ 1 İTFAİYE ERİ ALIMI

Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan en az C sınıfı sürücü belgesine sahip ve KPSSP94 puan türünden en az 65 alan 1 itfaiye eri alınacak. 20 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü;

1 kıdemli web yazılım uzmanı,

1 sistem yöneticisi,

1 ağ uzmanı,

2 web yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü;

5 büro personeli,

1 tekniker,

3 teknisyen,

16 destek personeli olmak üzere toplamda 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MANAVGAT BELEDİYESİ 10 MEMUR ALIMI

Antalya ili Manavgat Belediye Başkanlığı;

1 arkeolog,

1 sanat tarihçisi,

8 zabıta memuru olmak üzere toplamda 10 adet memur alımı yapılacak.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ALANYA BELEDİYESİ 10 MEMUR ALIMI

Antalya ili Alanya Belediye Başkanlığı bünyesine 10 adet zabıta memuru alınacak. 2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Bilecik İl Özel İdaresi;

3 inşaat mühendisi,

1 makine mühendisi,

1 harita mühendisi,

1 maden mühendisi olmak üzere toplamda 6 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AĞLI BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Kastamonu ili Ağlı Belediye Başkanlığı bünyesine 1 mimar alınacak. 4 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ABDİPAŞA BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Bartın ili Abdipaşa Belediye Başkanlığı bünyesine bir harita mühendisi alınacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 İTFAİYE ERİ ALIMI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 45 adet itfaiye eri alınacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI

Kırklareli ili Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesine 1 muhasebeci alınacak. 17 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

NARMAN BELEDİYESİ 3 MEMUR ALIMI

Erzurum ili Narman Belediye Başkanlığı;