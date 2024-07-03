Memur-Sen zam oranını eleştirdi! 3600 ek gösterge ve toplu sözleşme talep etti

03 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:28

TÜİK'in enflasyon oranlarını duyurmasıyla kira zamları, emekli ve memur maaşları belli oldu.

Yapılan zam artış oranlarına sendikalardan tepki geldi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Adil Toplu Sözleşme Yasası hayata geçirilmeli" dedi.

MEMUR-SEN'DEN ZAM TEPKİSİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan zam oranlarının ardından kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan seyyanen artışa ve görev ile emekli aylıkları arasındaki uçuruma dikkat çekti.

Zamlı memur maaşları için 4 maddelik bir çağrı yapan Yalçın, 3600 ek göstergenin de bir an önce uygulamaya alınmasını istedi.

Kalıcı toplu sözleşme de talep eden Yalçın, 6 aylık dönemin son 3 ayında kamu görevlilerinin cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kaldığını ifade etti.

"GERÇEK ENFLASYONLA HİSSEDİLEN ENFLASYON FARKLI"

Yalçın, bugün açıklanan enflasyon rakamları hakkında da yorumda bulundu.

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin şöyle konuştu;

“Haziran ayındaki enflasyon 1.64 olarak duyuruldu. Bu rakam hissedilen ve beklenen rakam değil. Hissedilenle gerçek enflasyon arasında büyük bir fark var. Çünkü Temmuzda memur maaşlarına ilişkin zamlarla enflasyon farkı uygulanacağı için burada 6 aylık 24.73 yıllık 71. 60 enflasyon oluştu.

Yılın ikinci 6 ayı için hakem kurulu kararıyla yüzde 10 zam öngörülmüştü toplu sözleşmede biz de uzlaşamamıştık genel hükümlerde. Hizmet kollarının 11 tanesinde uzlaşmıştık. Ama genel hükümler hakem kurulu kararıyla hayata geçmişti.

O yüzden 8.46’lık bir enflasyon farkı oluştu. 19.31 de 6 aylık zamla birlikte 6 aylık zamla birlikte enflasyon farkı ile birlikte ücretlerdeki artış oranı ortaya çıkmış oldu."

"MEMUR İÇİN EN İYİ ZAM DÜŞÜK ENFLASYON"

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“1 Temmuz itibariyle elektriğe gelen yüzde 38 zam, doğalgaz desteğinin ve yüzde 25 kira sınırı süresinin uzatılmaması, zorunlu harcamalara gelen artışlar, dolaylı vergilerin yükü ve diğer ekonomik gerçekler; sabit gelirlilerin maaş/ücret artışından daha fazla gider sağladı.

Maaşlara 6 ayda bir, ürünlere ise hemen hemen her ay artış yapılmaktadır. Enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş/ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek.

Piyasa istikrarı sağlansın, enflasyon düşsün, memur için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Ümit ediyoruz ki enflasyonla mücadelede başarılı olunur. Bu milletimiz açısından son derece önemli."