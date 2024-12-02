Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı: Sistem tıkandı

02 Aralık 2024 21:11 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 21:14

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sisteminin tıkandığını belirterek, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. . Ağustos ayında yapılacak 8. dönem toplu sözleşme öncesinde yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, mevcut yasanın sorunları çözmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın​, toplu sözleşme sisteminin işlevini yitirdiğini belirterek, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yalçın, Türkiye'nin çalışma hayatında reformlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yalçın, toplu sözleşme sisteminin 2001 yılında toplu görüşme ile yetersiz bir şekilde başladığını hatırlatarak, "2010 referandumuyla bu süreci toplu sözleşmeye dönüştürdük. Ancak o dönemde bazı kesimler bu değişime karşı çıktı. Buna rağmen toplu sözleşme hakkını kazandık. O zaman da uyardık: 'Bu yasayla birkaç defa toplu sözleşme yapılır ama sonra tıkanır.' Şimdi geldiğimiz noktada tam da bu gerçekleşti" dedi.

Bugüne kadar yapılan yedi toplu sözleşmenin dört tanesinde mutabakat sağlandığını, üçünde ise anlaşmazlık yaşandığını belirten Yalçın, "Toplu sözleşme sistemi artık tıkandı. Türkiye nasıl yeni anayasa tartışmaları yapıyorsa, 4688 Sayılı Yasa'nın da değişmesi gerekiyor. Bu konuda bir an önce adım atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YASANIN ÇARPIKLIĞI KABUL EDİLMELİ"

Yaklaşan toplu sözleşme sürecine dikkat çeken Yalçın, "Ağustos ayında 8. dönem toplu sözleşmeyi yapacağız. Masada yaklaşık 6,5 milyon kişi var; kamu görevlileri ve emekliler. Bu durum milli gelirin adil paylaşımı açısından son derece önemli. Toplu sözleşme dönemi gelmeden yasa değişiklikleri yapılmalıdır" diye konuştu.

Bakanlıkla bu konuda yürütülen çalışmaların yarıda kaldığını belirten Yalçın, "4688 Sayılı Yasa'nın değişmesi ertelenirse, gelecekte bu sorunları tartışma fırsatımız olmayacak. Yasamızın mevcut haliyle çarpık olduğunu kabul edip, bir an önce çözüm bulunmalıdır" dedi.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve AK Parti 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı.