Memur ve emekli için ocak ayı zammı netleşti! Merkez Bankası'nın 3 verisi üzerinden 3 formül

21 Ağustos 2024 09:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:37

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Memura toplu sözleşme ikramiyesi için geri sayım: Miktarı ve ödeneceği tarih belli oldu

Memura toplu sözleşme ikramiyesi için geri sayım: Miktarı ve ödeneceği tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) memur ve emekli zammı hesaplamasında referans kabul edilebilecek 3 veri paylaştı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alman "yıl sonu enflasyon tahmini", "üst bant tahmini" ve "piyasanın enflasyon beklentisi" başlıklarıyla verilen bahse konu 3 veri, ocak ayında açıklanacak yeni emekli ve memur zammı hesaplamasında rakamları ortaya çıkarıyor.

Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte hesaplamalar:

TCMB'NİN 3 VERİSİ İLE YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak belirlendi. Bunun yanında piyasanın enflasyon beklentisi ise yüzde 43.31 olarak açıklandı.

Enflasyon oranı, memur ve emekli zammı için en belirleyici unsur. Nitekim SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenirken, memur maaşı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 olacak. Bu da emekli maaşı için yeni artış oranını ortaya koyacak.

Memurlar ve memur emeklilerinin ocak ayı toplu sözleşme artışları ise yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranını bulacak.

Yüzde 42 oranındaki üst bant tahminin gerçekleşmesi halinde ise kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70 olacak.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ORAN DEĞİŞTİ

Piyasa anketindeki beklenti doğrultusunda enflasyon oranı yıl sonunda 43.31 olursa emekli maaş zammı için yüzde 10,65 hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.89'a yükselecek.

Bu hesaba göre ise SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı, refah payı veya başka ilaveler olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre 14,89 oranında artış alacak.

Memur maaşı ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.