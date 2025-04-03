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 | Kübra Çelepi

Memur ve emekli için temmuz zammı hesaplaması! Özgür Erdursun tek tek oran verdi

TÜİK, Mart ayının enflasyon oranını yüzde 2,46 olarak açıkladı. Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 10,06'yı buldu. Bu verilerle birlikte memur, memur emeklisi ve SSK, Bağkur emeklilerinin temmuz zammı için hesaplamalarda ilerleme kaydedildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, üç aylık enflasyon farkının ardından memur ve emeklinin temmuz zam oranını hesapladı. İşte alacakları zam oranları.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 16:27

TÜİK Mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 10,06 oldu. Enflasyon verilerine göre memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar belli olmaya başladı. İşte Özgür Erdursun'dan maaş hesaplaması.

Memur ve emekli için temmuz zammı hesaplaması! Özgür Erdursun tek tek oran verdi

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık bazda %2,46 artarken, yıllık enflasyon %38,10 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %10,06’ya ulaştı.

Memur ve emekli için temmuz zammı hesaplaması! Özgür Erdursun tek tek oran verdi

ÖNEMLİ İPUCU GELDİ

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar da netleşmeye başladı. Üç aylık verilere göre:

  • SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için üç aylık enflasyon farkı şimdiden %10,06 oldu.
  • Memur ve memur emeklileri (4C) için enflasyon farkı %3,83 olarak hesaplandı. Buna, toplu sözleşmeden gelen %6’lık zam eklenince Temmuz zammının %9,03 civarında olacağı öngörüldü.
Memur ve emekli için temmuz zammı hesaplaması! Özgür Erdursun tek tek oran verdi
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ÖZGÜR ERDURSUN HESAPLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekliler için Temmuz ayında beklenen maaş artışlarını hesapladı. Erdursun’un öngörüsüne göre:

  • 6 aylık enflasyonun %15 civarında olması bekleniyor.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %15 zam gelmesi öngörülüyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme farkı ile birlikte %12 oranında artabilir. Memur ve emekliler için Temmuz ayı, maaşlarda önemli artışların yaşanacağı bir dönem olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde, aylık gelirlerde önemli bir iyileşme bekleniyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, zam oranları daha da netleşecek."

Memur ve emekli için temmuz zammı hesaplaması! Özgür Erdursun tek tek oran verdi
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