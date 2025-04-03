Memur ve emekli için temmuz zammı hesaplaması! Özgür Erdursun tek tek oran verdi

TÜİK, Mart ayının enflasyon oranını yüzde 2,46 olarak açıkladı. Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 10,06'yı buldu. Bu verilerle birlikte memur, memur emeklisi ve SSK, Bağkur emeklilerinin temmuz zammı için hesaplamalarda ilerleme kaydedildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, üç aylık enflasyon farkının ardından memur ve emeklinin temmuz zam oranını hesapladı. İşte alacakları zam oranları.
TÜİK Mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 10,06 oldu. Enflasyon verilerine göre memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar belli olmaya başladı. İşte Özgür Erdursun'dan maaş hesaplaması.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık bazda %2,46 artarken, yıllık enflasyon %38,10 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %10,06’ya ulaştı.
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar da netleşmeye başladı. Üç aylık verilere göre:
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekliler için Temmuz ayında beklenen maaş artışlarını hesapladı. Erdursun’un öngörüsüne göre:
Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme farkı ile birlikte %12 oranında artabilir. Memur ve emekliler için Temmuz ayı, maaşlarda önemli artışların yaşanacağı bir dönem olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde, aylık gelirlerde önemli bir iyileşme bekleniyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, zam oranları daha da netleşecek."