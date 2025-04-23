Memur ve emekli için temmuz zammını hesapladı! İsa Karakaş çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi: Maaş zamları...

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, temmuzda memur ve emeklileri bekleyen maaş artışlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, mevcut enflasyon verileri dikkate alındığında zam oranlarının yetersiz kalabileceğini belirterek, memur ve emeklilerin alım gücünün daha da zayıflayabileceğine dikkat çekti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine yönelik maaş artışlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 5'lik zamma ek olarak, enflasyon farkının da maaş artışlarına yansıtılacağını hatırlatan Karakaş, ocak ve şubat aylarına ait verilerle enflasyon farkının yüzde 7,42'ye ulaştığını; mart ayı verisinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 10,07’ye yükseldiğini ifade etti. Buna rağmen, toplu sözleşme zammıyla birlikte şu an için toplam maaş artış oranının yüzde 9,02 seviyesinde kaldığını belirtti.



"ZAMLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALIYOR"

Karakaş, mevcut artış oranlarının enflasyonu yakalayamadığını ve memur ile memur emeklilerinin alım gücünün bu süreçte gerilediğini vurguladı. "Gelinen noktada, maaş artışları gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldı. Bu da kamu çalışanlarının ve emeklilerin reel gelirlerinde azalma anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ’DA BELLİ OLACAK

Zam oranlarının nihai halinin, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşeceğini söyleyen Karakaş, kesin oranın 3 Temmuz'da TÜİK tarafından duyurulacağını ifade etti.



TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 13-14 TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon beklentisini yüzde 24’e çıkardığını hatırlatan Karakaş, bu hedefin tutturulmasının oldukça güç olduğunu belirtti. Üretici fiyatlarındaki yükseliş ve genel ekonomik gidişat dikkate alındığında, yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu dile getiren Karakaş, temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın yüzde 13 ila 14 aralığında olabileceğini öngördü.

"SADECE ORAN DEĞİL, ALIM GÜCÜ DE ÖNEMLİ"

Karakaş, zam oranlarının yüzdelik artışlarla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, yapılan artışların çalışanların ve emeklilerin günlük yaşam koşullarına etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle alım gücünde yaşanan erimenin, zamların etkisini sınırlayabileceğini belirtti.