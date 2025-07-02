Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Memur ve emekli maaş zammı için kritik gün! Oran belli oluyor

Memur ve emeklilerin temmuz zammı, yarın açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Zam sadece maaşları değil, sosyal destek ödemelerini de yükseltecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memur ve emekli maaş zammı için kritik gün! Oran belli oluyor
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 07:01

Memur ve emekli maaşlarında temmuz artışı için kritik gün yaklaştı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz Perşembe günü duyuracağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriyle birlikte yılın ilk altı ayına ait toplam enflasyon oranı netleşecek ve SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları kesinleşecek.

Memur ve emekli maaş zammı için kritik gün! Oran belli oluyor

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen oranlara ek olarak enflasyon farkını da kapsıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise doğrudan altı aylık enflasyon oranı esas alınıyor. TRT Haber’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, “5 aylık TÜFE’ye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,09, memur ve memur emeklilerine

ise yüzde 14,01 oranında artış oluşmuş durumda. Haziran verisiyle bu oranlar yükselecek” dedi.

Memur ve emekli maaş zammı için kritik gün! Oran belli oluyor

ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşebilir. Bu senaryoya göre:

  1. Haziran TÜFE’si yüzde 1 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15 zam alacak.
  2. Yüzde 2’lik TÜFE durumunda ise SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 17’ye, memur ve emekli zammı yüzde 16’ya çıkacak.
Memur ve emekli maaş zammı için kritik gün! Oran belli oluyor

SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR

Zam oranı yalnızca maaşları değil; 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı gibi sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle sadece çalışan ve emekliler değil, sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş da yarın açıklanacak verileri yakından takip ediyor.

ETİKETLER
#enflasyon
#emekli maaşı
#emekli maaşı
#tüik
#toplu sözleşme
#memur maaşı
#memur maaşı
#memur zammı
#Emekli Maaşı Artışı
#Emekli Maaş Zammı
#Memur Maaş Zammı
#Tüketici Enflasyon Endeksi
#Enflasyon Artışı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.