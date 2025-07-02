Memur ve emekli maaş zammı için kritik gün! Oran belli oluyor

Memur ve emeklilerin temmuz zammı, yarın açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Zam sadece maaşları değil, sosyal destek ödemelerini de yükseltecek.

Memur ve emekli maaşlarında temmuz artışı için kritik gün yaklaştı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz Perşembe günü duyuracağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriyle birlikte yılın ilk altı ayına ait toplam enflasyon oranı netleşecek ve SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları kesinleşecek.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen oranlara ek olarak enflasyon farkını da kapsıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise doğrudan altı aylık enflasyon oranı esas alınıyor. TRT Haber’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, “5 aylık TÜFE’ye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,09, memur ve memur emeklilerine

ise yüzde 14,01 oranında artış oluşmuş durumda. Haziran verisiyle bu oranlar yükselecek” dedi.

ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşebilir. Bu senaryoya göre:

Haziran TÜFE’si yüzde 1 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15 zam alacak. Yüzde 2’lik TÜFE durumunda ise SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 17’ye, memur ve emekli zammı yüzde 16’ya çıkacak.

SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR

Zam oranı yalnızca maaşları değil; 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı gibi sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle sadece çalışan ve emekliler değil, sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş da yarın açıklanacak verileri yakından takip ediyor.