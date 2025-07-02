Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında tek tek rakam verdi

Temmuz ayı maaş zamlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milyonlarca memur ve emekli, yarın sabah saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerini bekliyor. Bu verilerle birlikte 16,5 milyon emekli ve yaklaşık 4 milyon memurun yılın ikinci yarısında alacağı maaşlar da netleşmiş olacak.

5 AYLIK ZAM ORANLARI NETLEŞTİ, GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Beş aylık enflasyon verilerine göre; memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı şimdilik yüzde 14,01 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise bu oran yüzde 15,09 seviyesinde. Ancak bu oranlara haziran ayı enflasyonu da eklenecek ve kesin zam oranları yarın belli olacak.

SGK UZMANI KARAKAŞ: "ZAM YÜZDE 17’Yİ AŞMAZ"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, zam oranlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Karakaş, "Haziran enflasyonu, Merkez Bankası anketinde yüzde 1,61 olarak görünüyor. Ancak bu oranın gelmeyeceğini, yüzde 1’in biraz üzerinde bir veri açıklanacağını düşünüyoruz" dedi.

Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı en fazla yüzde 17’ye ulaşacak. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 15,5 seviyelerinde bir artış öngörülüyor.

"GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİRSE YÜZDE 16-17 SEVİYESİ İYİMSER SENARYO"

Karakaş, geçmiş yıl verilerini ve TÜİK ile Merkez Bankası’nın sapma oranlarını dikkate alarak yaptığı değerlendirmede, "Zam oranı yüzde 17’yi geçmeyecek. Memur emeklileri ise yine enflasyonun altında kalacak. Geçen yıl Temmuz'da da benzer bir tablo yaşanmıştı" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA PSİKOLOJİK SINIR: 17 BİN TL

Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinde. Karakaş, "Bu rakamın yüzde 16 zamla 16.785 TL’ye çıkması bekleniyor. Ancak Ankara kulislerinde 17 bin TL’nin altında bir artışa izin verilmeyeceği konuşuluyor. Psikolojik sınır 17 bin TL" değerlendirmesini yaptı.

Ancak bu artışın sadece yaklaşık 3,8 milyon emekliyi kapsayacağına dikkat çeken Karakaş, "Yüksek prim ödeyen emekliler yine dışarıda kalacak. Sistem bu şekilde sürdürülebilir olmaktan çıkıyor" uyarısında bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Karakaş’ın tahminlerine göre, bugün itibariyle 19.656 TL olan en düşük memur emekli maaşı, yüzde 15,5 zamla birlikte 22.656 TL’ye yükselecek. Bu oranın gerçekleşmesi için iyimser bir senaryonun geçerli olması gerektiğini de vurguladı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA SON DURUM

2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen artışla birlikte en düşük memur maaşı 22.070 TL seviyesine çıkmıştı. Bekâr bir memurun maaşı ise bugün 40.417 TL düzeyinde. Karakaş, iyimser senaryoya göre bu rakamın Temmuz zammıyla birlikte 46.682 TL’ye ulaşacağını söyledi. Evli memurlar için ise maaş artışının 43.726 TL’den 49.229 TL’ye çıkması bekleniyor.

EK DÜZENLEMELER VE TORBA KANUN UMUDU

İsa Karakaş, torba yasa ile birlikte en düşük maaşlara yönelik sınırlı bir ilave artış olabileceğini, ancak bunun sadece belirli grupları kapsayacağını vurguladı.