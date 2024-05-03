Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

03 May 2024 10:06 - Güncelleme : 03 May 2024 14:09

Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin zammında etkili olacak 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Enflasyon farkı memur ve emekli zammında belirleyici olacak

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

OCAK AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

MART AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 3.16 artarken, yıllık bazda yüzde 68.50 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI HESAPLANDI

Senede iki kez Toplu Sözleşmeye ek enflasyon farkı ile birlikte zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber şimdiden temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

Açıklanan nisan ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Mart ayına kadar oluşan enflasyon farkı %15.05 olmuştu. Bugün açıklanan oranla birlikte kümülatif olarak oluşan enflasyon farkı %18.21 oldu.

TEMMUZDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın ikinci zammını almış olacaklar.

Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Temmuz zammı için de haziran verileri beklenecek ve 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak.

2024 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

MEMUR ZAMMINA EK ENFLASYON FARKI ALIYOR

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri 2024’ün temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.