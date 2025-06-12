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 | Bengü Sarıkuş

Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran

Temmuz ayında gerçekleşecek memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı için Haziran ayında açıklanacak olan enflasyon verileri bekleniyor. Olası enflasyon rakamına göre zam oranı ihtimallerini sizin için inceledik. İşte detaylar...

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Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:37

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan haziran ayı enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlar, zam oranlarını netleştirecek.

Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025’in ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik zamma ek olarak enflasyon farkı alacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09 OLDU

Ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta yüzde 1,53 artan enflasyon, beş aylık dönemde toplam yüzde 15,09’a ulaştı.

Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran

Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,09’luk zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 9’luk enflasyon farkı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 14’e yaklaştı.

ZAM ORANLARIYLA İLGİLİ 3 FARKLI OLASILIK GÜNDEMDE

Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentilere göre memur ve emekli zammı için üç farklı olasılık öne çıkıyor:

Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran

Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:

Memur zammı: Yüzde 15,14

Emekli zammı: Yüzde 16,24

Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

Memur zammı: Yüzde 15,72

Emekli zammı: Yüzde 16,82

Memur ve emekli maaşı zammı için 3 olasılık! İşte milyonları etkileyecek oran

Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:

Memur zammı: Yüzde 16,29

Emekli zammı: Yüzde 17,40

TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonu, Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını kesinleştirecek.

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