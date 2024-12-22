Memur ve emekli maaşı zammı için kritik oran geldi! %5.88 | En düşük emekli maaşı netleşiyor

22 Aralık 2024 07:50 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 08:30

Emekli ve memur maaşına ocak ayı zammı konusunda heyecan doruğa ulaştı. 5 aylık enflasyon verileri açıklanırken, nihai oran ise iki hafta içinde netleşecek. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı netleşen zom oranları ve diğer detaylar...

Memur ve emekli maaş zammı hesapları sil baştan! Enflasyon tahmini değişti: Yeni rakamlar belli oldu

Memur ve emekli maaş zammı hesapları sil baştan! Enflasyon tahmini değişti: Yeni rakamlar belli oldu

Memur ve emekli maaş artışlarına dair süreç tüm hızıyla ilerliyor, 2025 yılı 5 aylık enflasyon oranları netleşirken, emekli ve memurların nihai rakamların açıklanmasına ise yalnızca iki hafta kaldı. Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı veriler ışığında zam oranları yeniden hesaplanırken ortaya önemli oranlar çıktı. İşte memur ve emekli maaşı konusunda yaşanan son gelişmeler...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DETAYLARI

Sabah'ta Faruk Erdem imzalı habere göre, 2024 yılının ikinci yarısındaki %16,47'lik TÜFE oranı sonrası memur ve emekli maaşları açısından önemli veriler ortaya çıktı. Buna göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %16,47 olacak.

Memur ve memur emeklileri için ise %5,88 enflasyon farkıyla toplam zam %12,23’e ulaşacak.

En düşük memur maaşı 39.205 TL’den 44.000 TL’ye,

En düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL’den 19.739 TL’ye çıkacak.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

Enflasyon farklarının ardından memur ve emekli maaşlarına ek refah payı beklentisi de gündemde. Bu payla zam oranlarının %20 seviyelerine çekilmesi ve emeklilerde en düşük maaşın 15.000 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Şu an 12.500 TL olan taban maaş, zam oranlarına paralel olarak 14.500 TL’ye çıkabilir. Ek bir refah payı eklenirse, taban maaşın 15.000 TL’ye ulaşması bekleniyor.