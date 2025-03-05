Memur ve emekli maaşlarında şok erime! SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Sadece o kişilerin cebinden 1.072 TL gitti

TÜİK geçtiğimiz günlerde Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 39,05’lik bir yükseliş kaydetti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, memur ve emekli maaşlarında yaşanan alım gücü kaybına dikkat çekti. Erdursun, "İki ayda emekli maaşındaki artışın 1.072 TL'si enflasyon karşısında eridi" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 39,05 oranında bir artış gösterdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamları üzerinden yapılan maaş artışlarının alım gücü üzerindeki olumsuz etkilerini sosyal medya hesabında değerlendirdi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 7,41’LİK ERİME YAŞANDI

Erdursun, enflasyonun memur ve emekli maaşları üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı:



"TÜİK, 2025 Ocak ayında %5,03, Şubat ayında ise %2,27 enflasyon oranı açıkladı. Bu verilere göre; %11,54 enflasyon farkı alan memur ve memur emeklilerinin maaşlarında iki ayda %7,41’lik bir erime yaşandı. Yüzde 15,75 enflasyon farkı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da aynı oranda değer kaybetti."

EMEKLİLERİN VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜNDE KAYIP YAŞANDI

Erdursun, emekli maaşındaki alım gücündeki erimeyi daha detaylı hesapladı:



"En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi, ancak son iki ayda bu maaştan 1.072 TL’si enflasyon nedeniyle kayboldu ve emeklinin maaşı 13.396 TL’ye düştü. 20.000 TL maaş alan bir emeklinin Şubat ayı sonu itibariyle kaybettiği tutar ise 1.482 TL oldu. Bu durumda, 20.000 TL maaş alan emeklinin alım gücü 18.518 TL’ye geriledi. Asgari ücret ise 22.104 TL olarak belirlendi, ancak enflasyon nedeniyle bu maaşın satın alma gücü Şubat sonu itibariyle 1.637 TL azalarak 20.466 TL’ye düştü."