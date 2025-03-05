Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memur ve emekli maaşlarında şok erime! SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı: Sadece o kişilerin cebinden 1.072 TL gitti

TÜİK geçtiğimiz günlerde Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 39,05’lik bir yükseliş kaydetti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, memur ve emekli maaşlarında yaşanan alım gücü kaybına dikkat çekti. Erdursun, "İki ayda emekli maaşındaki artışın 1.072 TL'si enflasyon karşısında eridi" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 39,05 oranında bir artış gösterdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamları üzerinden yapılan maaş artışlarının alım gücü üzerindeki olumsuz etkilerini sosyal medya hesabında değerlendirdi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 7,41’LİK ERİME YAŞANDI

Erdursun, enflasyonun memur ve emekli maaşları üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı:

"TÜİK, 2025 Ocak ayında %5,03, Şubat ayında ise %2,27 enflasyon oranı açıkladı. Bu verilere göre; %11,54 enflasyon farkı alan memur ve memur emeklilerinin maaşlarında iki ayda %7,41’lik bir erime yaşandı. Yüzde 15,75 enflasyon farkı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da aynı oranda değer kaybetti."

EMEKLİLERİN VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜNDE KAYIP YAŞANDI

Erdursun, emekli maaşındaki alım gücündeki erimeyi daha detaylı hesapladı:

"En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi, ancak son iki ayda bu maaştan 1.072 TL’si enflasyon nedeniyle kayboldu ve emeklinin maaşı 13.396 TL’ye düştü. 20.000 TL maaş alan bir emeklinin Şubat ayı sonu itibariyle kaybettiği tutar ise 1.482 TL oldu. Bu durumda, 20.000 TL maaş alan emeklinin alım gücü 18.518 TL’ye geriledi. Asgari ücret ise 22.104 TL olarak belirlendi, ancak enflasyon nedeniyle bu maaşın satın alma gücü Şubat sonu itibariyle 1.637 TL azalarak 20.466 TL’ye düştü."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram ikramiyesi torba yasaya giriyor! Emeklilere 5 farklı zam formülü: İki maaş alanlar bu detayı kaçırmayın
Emeklilikte 10 yıl + 56 yaş şartı! SSK ve BAĞKUR'lulara çift maaş müjdesi mi? Uzman isim yeni prim sistemini açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Emekli maaş artışı yüzde kaç oldu?
Memur ve emeklisinin zam oranı belli oldu. Memur ve emeklisinin maaşı yüzde 11,54, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise yüzde 15,75 arttı.
ETİKETLER
#memur
#memurlar
#memur maaşı
#memur emeklisi
#memur zammı
#memur maaşları
#Özgür Erdursun
#memur emeklileri
#emekli maaş
#Emeklilik Maaşı
#Emekli Haberleri
#Memur Hakları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.