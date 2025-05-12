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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz zammı netleşiyor: İşte yeni maaş tablosu

Emekli ve memurların gözü kulağı temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Yapılacak bu artışlar milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek. Peki, emekliler ne kadar zam alacak? Memurların yeni maaşları ne olacak? İşte zamlı maaşlara dair güncel tablo…

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 13:58

Nisan ayında açıklanan yüzde 3’lük enflasyon oranı, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarında yapılacak artışlara dair önemli bir ipucu verdi. Piyasa beklentilerine göre yılın ilk 6 aylık enflasyon oranının yaklaşık yüzde 18 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına gelirken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşturacak.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz zammı netleşiyor: İşte yeni maaş tablosu

EMEKLİLERE ÇİFTE ÖDEME DÖNEMİ

Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emekliler, Temmuz'da ise yılın ikinci maaş artışını alacak. Hem emekli maaşlarına hem de en düşük emekli aylığına zam yapılması bekleniyor. 4 aylık resmi enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 13,36’lık artış netleşti. Kalan iki ay için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminler, Mayıs ayı için yüzde 2,2, Haziran için ise yüzde 1,7 enflasyon beklentisini işaret ediyor. Bu varsayımlardan yola çıkarak 6 aylık enflasyonun yüzde 17,82 seviyesine ulaşması bekleniyor.

TABAN AYLIKTA ARTIŞ YAŞANABİLİR

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından, taban aylığın yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği de belli olacak. Ocak ayında yüzde 15,75’lik zam doğrudan taban aylığa da yansıtılmıştı. Temmuz ayında benzer bir adım atılması halinde, halihazırda 14.469 TL olan taban aylığın yüzde 17,82’lik bir artışla 17.042 TL’ye çıkması muhtemel görünüyor. Böyle bir durumda kök maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin ödemeleri, bu tutara tamamlanacak.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz zammı netleşiyor: İşte yeni maaş tablosu

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Nisan ayı itibarıyla oluşan yüzde 13,36’lık enflasyon, memur ve memur emeklilerine 4 ay sonunda 6,94 puanlık enflasyon farkı getirdi. Toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar için toplam artış yüzde 12,29 olarak hesaplandı. Enflasyon tahminlerine göre yılın ilk yarısında oluşacak toplam enflasyon farkı yüzde 11,15’e, Temmuz'da memur zammı ise toplamda yüzde 16,71’e ulaşabilir.

REFAH PAYI GÜNDEMDE DEĞİL, ANCAK SÜRPRİZ OLABİLİR

Şimdilik enflasyon oranlarının üzerine ekstra bir "refah payı" eklenmesi ya da SSK-Bağ-Kur ve memur zamlarının eşitlenmesi yönünde resmi bir gündem bulunmuyor. Ancak Temmuz ayında veriler açıklandıktan sonra hükümetin bu yönde bir adım atması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz zammı netleşiyor: İşte yeni maaş tablosu

MEMUR ZAMMI SED ÖDEMELERİNİ DE ETKİLİYOR

Memurların alacağı maaş zammı sadece kendi gelirleriyle sınırlı kalmıyor. 65 yaş aylığı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım memur maaş artışı oranında yeniden düzenleniyor. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, sosyal ekonomik destek ödemeleri (SED) ve aile yardımı da bu zam oranına göre şekilleniyor. Bu nedenle Temmuz ayında açıklanacak memur maaş artışı, doğrudan milyonlarca vatandaşın gelir seviyesini etkileyecek.

GERÇEKLEŞEN VERİLER

Nisan enflasyonu: % 3
4 aylık enflasyon: % 13.36
SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 13.36
Memur ve emeklisi enfl. farkı: % 6.94
Memur ve emeklisi zam oranı: % 12.29
En düşük memur maaşı: 49.099 TL
En düşük memur emeklisi aylığı 22.028 TL
Taban emekli aylığı: 16.402 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Nisan ayında enflasyon kaç çıktı?
TÜİK'in verilerine göre, nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşti.
ETİKETLER
#emekli zammı
#memur zammı
#Enflasyon Oranları
#Ekonomi
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