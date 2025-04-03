Memur ve emekli temmuz zammının yarısı belli oldu! İşte SSK, Emekli Sandığı ve Bağkurlunun cebine giren net oran

TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranı sonrası memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranları belli oldu. İşte TÜİK 2025 Mart ayı enflasyon oranları ve cebe giren 3 aylık enflasyon farkı.

Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından bugün belli oldu. Beklenen tarihin gelişiyle birlikte özellikle maaş hesaplaması yapacak emekliler ve memurlar merak içerisinde. TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranları belli oldu. İşte TÜİK 2025 Mart ayı enflasyon oranları ve cebe giren 3 aylık enflasyon farkı.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin 2025 Temmuz maaş zammı için önemli bir gösterge oldu. Enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da duyuruldu.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ 2 AYLIK ENFLASYON FARKI

Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 7.3 olarak ortaya çıktı. Böylede emekli maaş hesaplamasında Şubat ayı rakamıyla yüzde 7.2 olarak yansımıştı. İlk iki aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,34 oranında bir enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yapılacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı toplamda yüzde 6,41'e yükselmişti.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Böylelikle 15,5 milyon emekli için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Mart ayı rakamıyla yüzde 3 aylık enflasyon farkı 10.05 oldu. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranının büyük bir kısmı netleşirken, SSK ve Bağkur emeklisinin de cebine giren zam oranları netleşti. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Son açıklanan enflasyon verileri şöyle;