Memur ve emekli zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor: İşte yeni maaş tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yeniden artış gösterdi. Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de belli olurken, 6 aylık enflasyon farkı üzerinden SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları da şekillenmeye başladı. İşte en güncel zam senaryoları ve detaylı tablo...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor.

NİSAN ENFLASYONUYLA ZAM ORANLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

TÜİK'in Nisan ayı verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,36 oranında zam hakkı kazandı. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 12,29 olarak belirlendi. Ancak kesin zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.

BEKLENTİLER YÖN VERİYOR: MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,36, Haziran ayında ise yüzde 1,77 olması öngörülüyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı.

ZAM ORANLARI ŞİMDİDEN ŞEKİLLENİYOR

Anket sonuçlarına göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri : Yüzde 18,09 zam alacak.

: Yüzde zam alacak. Memur ve memur emeklileri: Yüzde 16,97 oranında zamla maaşlarını güncelleyecek.

MAAŞ TABLOSU YAKINDA NETLEŞECEK

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesin zam oranları da ortaya çıkacak. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni maaşlar, emekliler ve memurların alım gücünü doğrudan etkileyecek.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 % 12.29 zamlı maaş: 74.513,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 % 12.29 zamlı maaş: 51.153,71

Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 % 12.29 zamlı maaş: 65.872,68

Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 % 12.29 zamlı maaş: 59.440,71

Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 % 12.29 zamlı maaş: 72.405,71

Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 % 12.29 zamlı maaş: 66.181,48

Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 % 12.29 zamlı maaş: 122.569,03

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 % 12.29 zamlı maaş: 60.035,85

Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 % 12.29 zamlı maaş: 76.010,22

Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 % 12.29 zamlı maaş: 53.027,83

Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 % 12.29 zamlı maaş: 108.218,36

Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 % 12.29 zamlı maaş: 71.727,48

Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 % 12.29 zamlı maaş: 62.132,30

Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 % 12.29 zamlı maaş: 71.457,99