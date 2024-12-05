Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Ünlü gazeteciden ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

05 Aralık 2024 11:14 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:21

Memur ve emekli maaşlarında taban maaşlar gelen verilerle şekillenmeye başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisinin 5 aylık alacağı fark ortaya çıktı. Ekonomi yazarı Faruk Erdem, zam oranlarına ilişkin beklentilerini paylaşarak refah payı ve maaş eşitlemesi için müjdeyi verdi. Her ikisi de verilirse zam oranlarının kaç olacağını açıkladı. İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve memur zamlı maaşları.

Yeni yıl için emekli​ ve memur​ maaşlarına yapılacak zam​ oranlarına yönelik hesaplamalar şekillenmeye başladı. Emekli ve memur zammı için beklentiler kasım enflasyonu ile belirginleşirken ekonomi yazarı Faruk Erdem'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Hem refah payı hem de eşitleme sinyali veren ünlü gazeteci 'Emekli ve memur zammında tüm hesaplamalar bu ihtimallerle değişebilir' dedi. Erdem ayrıca, , memur ve memur emeklisi Ocak 2025 zamlarını değerlendirdi.

KASIM ENFLASYONU OCAK ZAMLARI İÇİN ÖNEMLİ İPUCU OLDU

Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle;

"Kasım ayı enflasyon​ rakamları açıklandı. Dolayısıyla yıllık enflasyonla ilgili en önemli bir ipucu gelmiş oldu. Bizim için önemli olan 5 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkmış oldu.

5 aylık enflasyon niye önemli? Çünkü temmuzdan ocağa kadar oluşacak 6 aylık enflasyon hem emeklilerin hem memurların hem de diğer maaş alan bütün hak sahiplerinin ocak artışlarını belirliyor. O yüzden de 6 aylık enflasyondan önce 5 aylık enflasyonu öğrenmiş olduk. Bu sayede 6 aylık enflasyonla ilgili de önemli ipuçları geldi.

Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.24 çıktı. Yıllık enflasyon da Kasım ayında yüzde 47 oldu. 4 aylık oran 12.06'ydı. Bunun üzerine kasım enflasyonu geldi ve böylece 14,57'lik bir 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışı 5 aylık yüzde 14.57'ye ulaşmış oldu.

Memurlar ve memur emeklileri açısından baktığımız zaman ise ağustosta aldıkları yüzde 10'luk toplu sözleşme artışının üzerinde bir enflasyon farkı oluşuyor. Bu da 5 aylık enflasyon göre 4.95 puan oldu. Ocakta da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme artışı alacaklar. Dolayısıyla kümülatif artışları yüzde 10.40 oldu. 5 aylık enflasyona göre bu 10.40 rakamı şekillendi.

Bu oran, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi maaşların da aynı oranda artmasını sağlayacak. Yine SSK'lılara ve Emekli Sandığı emeklilerine gelen artışlar bunların hak sahibi, dul ve yetimlerin maaşlarını da aynı oranda arttırmış olacak.

6 AYLIK ENFLASYONDA YÜZDE 44 HEDEFİ

Aslında 5 aylık enflasyon verisi yıllık yüzde 47 oldu ama bu veri bize yıllık enflasyon hakkında önemli ipuçları veriyor. Yüzde 44 hedefine bakalım. Aralık enflasyonu yüzde 2'ler civarında gelirse bu hedef tutar.

Burada yüzde 44'lük hedef tuttuğunda memurlar ve memur emeklisi için 11.25, SSK ve Bağkur emeklisi için ise 15. 45'lik bir enflasyon artışı ortaya çıkıyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

6 aylık enflasyon yüzde 44 olursa Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 15.45 olacak. Böylece;

SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45,

Memur-emeklisi: Yüzde 11.25,

Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95 zam alacak.

Maaşlara yansıması ise şöyle olacak;

En düşük memur maaşı: 43.616 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL

En düşük taban maaş: 14.431 TL alacak.

6 AYLIK ENFLASYONDA YÜZDE 46 HEDEFİ

Yıl sonu hedefi yüzde 46 olursa temmuz-aralık enflasyonu yüzde 17.05 çıkacak. Böylece;

SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05,

Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41,

Memur-emeklisi: Yüzde 12.79 zam alacak.

Maaşlara yansıması ise şöyle olacak;

En düşük memur maaşı: 44.220 TL,

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL,

En düşük taban maaş: 14.631 TL olacak.

Yıl sonu hedefleri enflasyon bazında yüzde 44 - 46 arasında gelirse memur ve memur emeklileri yüzde 11 ile 13 arasında bir zammı hak edecek.

REFAH PAYI VEYA EŞİTLEME GELİR Mİ?

Peki bunlar değişir mi? İki alternatif var;

İlki, ocak ayında yapıldığı gibi maaşların eşitlenmesi söz konusu olabilir. Yani memur ve memur emeklilerinin artış oranı, SSK ve Bağkurluyla eşitlenir.

İkinci alternatif ise her iki kesime refah payı eklenerek eşitlemeden sonra artış oranları 20'lere kadar çekilebilir.

Bunun için de 3 Ocak'taki aralık enflasyon rakamı ortaya çıktıktan sonra verilecek kararlar önemli. Çünkü bu yasal düzenlemeyle yapılıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DA BELİRLEYİCİ OLACAK

Tabii burada bir başka referans da bildiğiniz gibi asgari ücrete gelecek. Asgari ücrete yapılacak artış oranı aslında SSK Bağkur emeklisine, memur emeklisine ve memura yapılacak refah payına da bir referans olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon belli oldu demiştik. Memurlar ve memur emeklileri için bu 5 aylık enflasyona göre en düşük maaşlar da ortaya çıktı.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşları 10.40 hesabına göre şöyle şekillendi;

Memur mevcut maaş: 39.205,71

5 aylık artışla: 43.283,10

Memur emeklisi mevcut maaş: 17.588,10

5 aylık artışla: 19.417,26

Tabii bunun üzerine hem Aralık enflasyonu gelecek. Hem de beklediğimiz o refah payı veya eşitleme geldiğinde rakamlar çok daha farklı noktalara geçecek.

Dolayısıyla ocak ayında da SSK ve Bağkur emeklisi için 15-17 arasında bir enflasyon artışı, memurlar ve memur emeklisi için de 11 ile 13 arasında bir enflasyon artışı artık aşağı yukarı kesinleşmiş gibi. Bunun üzerine ne yapılacak hep birlikte göreceğiz."