Memur ve emekliler dikkat! Enflasyon beklentisi değişti zamlı maaşlar netleşmeye başladı

16 Kasım 2024 09:51 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:10

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, değişen enflasyon beklentisiyle zam oranlarını hesaplamaya başladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseltildi. Enflasyon beklentisi değiştikten sonra memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı da merak edildi. İşte enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar..

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentilerinde değişiklik görüldü

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentilerinde değişiklik görüldü

Merkez Bankası​ kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan verilere göre, yıl sonu enflasyon​ beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. Dolar​ beklentisi ise 36,63 TL'den 35,72 TL'ye geriledi. Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.

Enflasyon beklentisi değiştikten sonra memur​ ve emeklilerin ne kadar zam alacağı da merak edildi.

İşte enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Piyasa katılımcılarının kasım ve aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyon rakamları ise ocak ayının ilk haftasında belli olacak.

Bununla birlikte emekli​ maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. İşçi emeklilerinin ekim ayı itibarıyla yüzde 12,06 zammı netleşmiş oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenmiş olacak. Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti.

Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,65'lik enflasyon farkını elde edecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşecek. Hatırlanacağı üzere en düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı da temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Benzer senaryonun gerçekleşmesi durumunda en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.