Memur ve emekliler için kritik gün Zam oranı belli oluyor

Memur ve emekli vatandaşların temmuz ayı zammı, bugün açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Belirlenecek oran, sosyal yardım ödemelerini de yukarı taşıyacak.

Memur ve emekliler içtin kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri bugün enlfsyon verilerini açıklayacak.Ve böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı ortaya çıkacak

Ne kadar zam öngörülüyor?

UZMAN İSİM ORAN TAHMİNİ VERDİ

TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, artış oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Maaşlarına göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 15,09 oldu. Memur ve emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre yılın 2. dönem artışı hesaplandığı için onlarda da yüzde 14,01'lik artış şu anda gerçekleşti.

3 Temmuz'da TÜFE belli olacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.

1 PUANLIK FARK ZAMMI BELİRLEYECEK

Haziran ayı enflasyonunun tahminlere göre 1 puan ila 2 puan arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Örneğin 1 puan gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin yüzde 16, memur ve emeklisinin ise yüzde 15 artış alacağı tahmin ediliyor.

2 puan olursa SSK ve Bağ-kur yüzde 17 memur ve emeklisi ise yüzde 16 seviyelerinde temmuz artışı alacaklar.