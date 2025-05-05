Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda 37,86 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 oldu. Ancak kesin oran, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından netleşecek.

Öte yandan, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2025 yılı için iki ayrı dilimde zam uygulanacak. Yılın ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu oranlar enflasyonun altında kalması durumunda geçerli olacak. Enflasyonun belirlenen zam oranlarının üzerine çıkması durumunda, memur ve memur emeklileri aradaki farkı maaşlarına zam olarak yansıtacak. Bu kapsamda, dört aylık gerçekleşen enflasyon verileri doğrultusunda, memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,29 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.