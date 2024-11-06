Memur ve emeklinin cebine koyduğu maaşlar kesinleşti! Polis, hemşire, doktor ve öğretmenlerin yeni maaş tablosu güncellendi

06 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:17

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu, memur maaş tablosu güncellendi. Memur ve emeklinin 2025 yılında cebine koyduğu maaşlar ortaya çıktı. Zam oranları kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek ancak garanti edilmiş rakamlar sıralandı.

Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. Zam oranları için 4. kritik veri geldi. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde yeni yılda yapılacak memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları da aşağı yukarı netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü yeni yıl zamlarına çevrildi. Peki, hangi rakamlar telaffuz ediliyor?

MEMUR ZAM ORANI DA AŞAĞI YUKARI ORTAYA ÇIKTI

4 aylık enflasyon oran yüzde 12,06'ya çıktı. Bu da 4 aylık artışın kesinleştiğini gösteriyor. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü kulağı ocak zammında.

Enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesinde. Buna göre zam oranı da aşağı yukarı netleşmeye başladı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

4 aylık hesaplamaya baktığımız zaman en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 42 bin 338 liraya çıkmış oldu. Ancak iki veri daha gelecek ve bu rakam yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

Yeni hesaba göre 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 17 bin 588 lirayken 4 aylık rakamla birlikte

18 bin 993 liraya çıktı. Yani bu rakam cepte. Şimdi bu veriye 2 aylık enflasyon daha eklenecek ve böylece memur emeklisin alacağı maaş da ortaya çıkacak.

Ekonomi Yazarı Faruk Erdem'in yaptığı hesaba göre yüzde 15-16 düzeyinde bir 6 aylık enflasyon çıkarsa eklenecek bir 5 puanlık refah payıyla yüzde 20'ler görülebilir.

CEPTE OLAN YENİ MEMUR MAAŞLARI

Buna göre tablo şöyle şekilleniyor;

POLİS MEMURU: Mevcut maaşı: 52.816 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 57.036 TL

Mevcut maaşı: 52.816 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 57.036 TL UZMAN DOKTOR: Mevcut maaşı: 97.836 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 105 bin TL

Mevcut maaşı: 97.836 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 105 bin TL HEMŞİRE: Mevcut maaşı: 47.909 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 51.736 bin TL

Mevcut maaşı: 47.909 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 51.736 bin TL ÖĞRETMEN: Mevcut maaşı: 47.433 TL / Yüzde 7,99 zamlı maaş: 51.222 bin TL

KASIM VE ARALIK ENFLASYONU EKLENECEK

Bu rakamlar cepte olsa da son rakam değil. Kasım ve aralık enflasyon verisi de bu rakamlara eklenecek ve yeni zamlı maaş ortaya çıkacak. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Enflasyon oranı yüzde 10'u geçtiği takdirde hem memura hem de memur emeklisine enflasyon farkı yansıtılıyor. 4 aylık

enflasyon yüzde 12,06 çıktığı için memur ve memur emeklisi için de bir enflasyon farkı söz konusu. Burada da rakam şimdilik yüzde 1.87. Ocak ayında yeni hesap yapıldığında bu enflasyon farkı da hem memura hem de memur emeklisine verilecek.