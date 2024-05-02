Memur ve emeklinin enflasyon farkı oluştu! Temmuz için tablo netleşiyor, maaş zammı şimdiden cepte

02 May 2024 10:05 - Güncelleme : 02 May 2024 10:10

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam farkı için kritik veri bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon rakamları ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak.

ENFLASYON FARKI İLK 3 AYDA OLUŞTU

TÜİK tarafından mart ayında açıklanan enflasyon verileri ile birlikte memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Sırada nisan ayı enflasyonu bulunuyor. Yarın açıklanacak kritik verilerle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yeniden hesaplanacak. Temmuz zammı için kadar son iki aylık yani mayıs ve haziran verileri beklenecek. Mart ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte zaten memurların Toplu Sözleşme zammına ek alacakları enflasyon farkı ilk 3 ayda oluşmuştu.

MEMURUN ENFLASYON FARKI CEPTE!

Yılda iki kez memur maaşlarına yansıtılan enflasyon farkının 2024 yılı temmuz ayı zamlarına etki edecek 4. kritik veri açıklanacak.

Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık ortalama ortaya çıkmıştı. Açıklanan son rakamlara göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53, mart ayı için de mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05'ye yükseldi. Memur enflasyon farkını daha üçüncü aydan cebine koymuş oldu. Yarın açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz zammı için de haziran verileri beklenecek ve 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak.

2024 OCAK AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

2024 ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

2024 MART AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 3.16 artarken, yıllık bazda yüzde 68.50 oldu.

TEMMUZ ZAM FARKI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR

TÜİK tarafından açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak.

2024 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

MEMUR ZAMMINA EK ENFLASYON FARKI ALIYOR

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri 2024’ün temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.