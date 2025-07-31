Memur ve memur emeklilerine 2 yılda 4 zam! Toplu sözleşme maratonu başladı: İşte talep edilen oranlar

Ağustos ayı itibariyle, yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve 3 milyon emekli memur için önemli bir dönemin başlangıcı yapıldı. Kamu görevlilerinin ve emekli memurların 2 yıl boyunca alacakları zam oranları, sosyal ve mali haklar, toplu sözleşme görüşmelerinde kesinleşecek.

Bu süreçte, sendikalarla hükümet arasında pazarlıklar başladı ve tüm gözler, bu görüşmelerin sonuçlarına çevrildi. Peki, memurlar ve emekliler bu toplu sözleşmelerde neler talep ediyor?

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Toplu sözleşme görüşmeleri, sadece sendika üyesi olanlar değil, tüm kamu görevlileri ve emekli memurları ilgilendiriyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi direkt ilgilendirirken çıkacak kararlar aileleriyle 30 milyon insanı etkileyecek.

GÖRÜŞMELERİN KAPSADIĞI DÖNEM VE KONULAR

Bu toplu sözleşme görüşmeleri 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak ve bu yıllar için yapılacak 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Ayrıca, tüm kamu görevlileri ve emekli memurların sosyal hakları da yeniden değerlendirilecek.

KİMLER KATILIYOR?

Görüşmeler, memur sendikaları ve hükümet yetkilileri arasında yapılacak. Memur sendikalarını, en büyük konfederasyon olan Memur-Sen temsil edecek.

MEMURLARIN TALEPLERİ NELER?

Memur-Sen, 2026’nın ilk yarısında 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam talep ediyor. İkinci 6 ay için ise yüzde 20 artış istiyor. 2027 içinse, taban aylığa 7 bin 500 TL zam ve yüzde 20 artış öneriyor. Ayrıca enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesi öneriliyor.

DİĞER SENDİKALARIN TALEPLERİ

Türkiye Kamu-Sen ise, Ocak 2026’dan itibaren 7 bin 500 TL telafi artışı ve yüzde 30 zam talep ediyor. 2027 için de yüzde 20 artış ve Ocak’taki zamma ek olarak yüzde 10 refah payı öneriyor.

SADECE MAAŞ ZAMLARI MI KONUŞULACAK?

Hayır, görüşmelerde sosyal haklarla ilgili talepler de gündeme gelecek. Sendikalar, kamu görevlilerine 3600 ek gösterge, gelir vergisi oranının yüzde 15’e çıkarılması, lojmandan faydalanmayanlara kira yardımı, yılda iki kez bayram ikramiyesi, aile ve doğum yardımlarına zam gibi taleplerini masaya getirecek.

EMEKLİLER DE MASADA

Toplu sözleşme görüşmeleri, emekli memurları da doğrudan etkiliyor. Emekli memurlar için belirlenen zam oranları, tıpkı memurlar gibi 2 yıl boyunca yapılacak 4 ayrı artışı kapsayacak. Ayrıca, emeklilere yönelik özel talepler de olacak. Bunlar arasında dinlenme tesislerinde yüzde 50 indirim, ikramiye hesabına tam olmayan yılların dahil edilmesi, ek ödeme oranının yüzde 4’ten 20’ye çıkarılması, aile yardımı ödenmesi, evi olmayana kira yardımı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bulunuyor.

EMEKLİ MEMURLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Emekli memurların talepleri arasında dikkat çeken bir diğer madde ise bayram ikramiyesi. Hem memurlar hem de emekli memurlar, dini bayramlarda 23 bin 410 TL’lik bayram ikramiyesinin ödenmesini talep ediyor.