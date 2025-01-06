Memur ve memur emeklilerine refah payı için bastırdılar: Bakan Işıkhan'a sunulan memurların istediği zam oranı

06 Ocak 2025 21:27 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:36

Memur-Sen heyeti yapılan zam oranına yönelik eleştirilerini sunmak ve refah payı istemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kapısını çaldı. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 11.54'lük zam tatmin etmedi. İşte memur temsilcilerinin istediği zam oranı...

Memur-Sen​ heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıVedat Işıkhan​’ı ziyaret ederek memur ve emekli​ maaşlarına yönelik refah payı​ talebini masaya koydu. 2024'ün son 6 ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından memur​ ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11,54'lük zam memnun etmedi. İşte memurların istediği zam oranı...

MAAŞLARINA REFAH PAYI İSTEDİLER

Memur-Sen, yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı önerisini masaya getirirken, yapılan zammın geçim derdine çare olmadığını vurguladı. “Ocak ayında bu talepler karşılanmazsa, milyonlarca memur ve emekli daha da büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalacak” dediler.

YÜZDE 15 VE YÜZDE 10 REFAH PAYI

Konfederasyonun açıklamasına göre, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı talebi, görüşmede net bir şekilde iletildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye dair yaptığı sosyal medya paylaşımında, toplu sözleşme sürecindeki uzlaşmazlıkların haklılıklarını ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Memur-Sen'in enflasyonu gören öngörüsü, toplu sözleşme masasında imza atmama haklılığını gözler önüne sermiştir. 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı teklifimize; 'noter' görevi üstlenerek sessiz kalan hatalı Hakem Kurulu kararının telafisi için refah payı talebimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettik.”

Yalçın, Hakem Kurulu’nun kamu görevlilerini mağdur eden kararlarına atıfta bulunarak, memurların yaşadığı ekonomik kayıpların artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Açıklamasında şu cümlelere yer verdi: “Bir buçuk yıl önce ne söylediysek, hangi karara itiraz ettiysek geçerliliğini koruyor. Ocak ayında ilk 6 aylık artış, mutabakat sağlayamadığımız teklifimiz olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı şekliyle başlamalıdır. Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için refah payı iyileştirmesi istiyoruz.” Memur ve memur emeklileri, artan hayat pahalılığına karşı acil bir refah payı iyileştirmesi beklerken, gözler şimdi Bakan Vedat Işıkhan ve hükümetin bu talebe vereceği yanıtta. "Sessiz kalan karar mekanizmaları" eleştirileriyle gündeme gelen Hakem Kurulu'nun yol açtığı sorunların çözülmesi talebi, memurların sabrını taşıracak bir noktaya ulaştı.