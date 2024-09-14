Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı değişti: İşte zamlı maaş tablosu

14 Eylül 2024 10:07 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:09

Memur ve memur emeklisi ocak ayında maaşlarına yapılacak zam için enflasyon farkını beklerken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi hesapları değiştirdi. Orta Vadeli Program’a göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak açıklandı. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyonu için beklentisi yüzde 43,31 oldu. Enflasyon beklentisinin değişmesiyle memur ve memur emeklisi maaş zammı için hesaplar da değişti. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur ve memur emeklisi maaş zammı tablosu…

Memur ve memur emeklisi için henüz iki tane enflasyon rakamı belli olmasına rağmen yeni maaşlar için tahminler ortaya çıkmaya başladı. OVP ile Piyasa Katılımcıları arasındaki enflasyon rakamlarındaki farklılık 6 milyon vatandaşın maaş hesabını da değiştirdi. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte yenilenen memur ve memur emeklisi maaş zammı tablosu…

GÖZLER OCAK AYINDA

Memur ve memur emeklileri 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile yeni maaşlarını öğrenecek. Ocak ayında memurlara ve memur emeklileri maaşlarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam uygulanacak. Öte yandan 2024 ikinci yarısı için ortaya çıkacak e4nflasyon farkının yüzde 10’unun üzerinde kalan kısımda maaşlarına eklenecek.

OVP’YE GÖRE ZAM YÜZDE KAÇ OLACAK?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritası olan OVP’yi açıkladı. Burada yer alan tahminlere göre 2024 yıl sonunda enflasyon yüzde 41,5 olacak. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 13,44 olacak. Böylece, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,13 olacak. Buna Ocak zammı farkı da eklenince bu oran yüzde yüzde 9,31'i bulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda en düşük memur maaşı 39 bin 205 olarak uygulanıyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük memur emeklisi maaşı 42 bin 855 liraya yükselecek. 17 bin 588 lira olan memur emeklisi aylığı zamla beraber 19 bin 225 liraya ulaşacak.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE HESAP YENİDEN YAPILDI

Öte yandan Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verileri enflasyonda farklı bir tabloyu ortaya koydu. 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 43,14 olarak hesaplandı. Bunu tahminin gerçekleşmesi halinde 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14,76 olacak.

Bu şekilde gerçekleşmesi halinde yüzde 4.33 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla yüzde 10.59'a ulaşacak. En düşük memur aylığı 43 bin 357 liraya, memur emeklisi aylığı da 19 bin 450 liraya çıkacak.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 10.59 zamlı: 65.764,56

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 10.59 zamlı: 45.139,52

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 10.59 zamlı: 58.134,95

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 10.59 zamlı: 52.456,15

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 10.59 zamlı: 64.515,99

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 10.59 zamlı: 58.409,21

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 10.59 zamlı: 108.196,83

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 10.59 zamlı: 52.982,56

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 10.59 zamlı: 67.087,21

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 10.59 zamlı: 46.793,95

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 10.59 zamlı: 95.525,43

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 10.59 zamlı: 63.305,03

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 10.59 zamlı: 54.832,73

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 10.59 zamlı: 63.067,27

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 10.59 zamlı: 70.719,23

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 10.59 zamlı: 62.591,04

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.59 zamlı: 29.165,02

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 10.59 zamlı: 23.754,41

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.59 zamlı: 29.165,02

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 10.59 zamlı: 41.101,29

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 10.59 zamlı: 29.910,87

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 10.59 zamlı: 29.411,17

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.59 zamlı: 29.165,02



Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.59 zamlı: 29.165,02

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 10.59 zamlı: 20.938,36

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 10.59 zamlı: 51.016,62

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 10.59 zamlı: 55.829,04

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.

59 zamlı: 29.165,02

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.59 zamlı: 29.165,02