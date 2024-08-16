Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

16 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:14

Son dakika | Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Bakan Şimşek enflasyon için tarih verdi

Son dakika | Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Bakan Şimşek enflasyon için tarih verdi

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Merkez Bankası, memur ve memur emeklisi maaşlarından SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına kadar milyonların cebini etkileyecek enflasyon hesapları netleşiyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu için beklenen enflasyon tahmini belli oldu.

Memur ve memur emeklileri maaşlarına temmuz ayında yüzde 19,31 zam geldi. Ocak 2025 döneminde maaşlara yansıyacak zamlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte "Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı ve memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 43,31 olacak. Öte yandan Bununla beraber 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak açıklandı.

GÖZLER OCAK AYINDA

Yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon 2025 yılından memur ve memur emeklilerine zam olarak yansıyacak. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını ocak ayı için yüzde 6 olarak belirledi.

İçinde bulunduğumuz yılın ikinci altı aylık döneminde Enflasyon yüzde 10'u aşarsa artan kısım fark olarak verilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası 2024 yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 43.31 olmasını bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.89 seviyesinde olacak. Burada ortaya çıkan yüzde 4.45’lik enflasyon farkı hak edilecek.

Bu orana yüzde 6’lık ocak zammının eklenmesiyle zam yüzde 10.71’e kadar çıkacak.

Öte yandan Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’ndan açıkladığı yüzde 38’lik enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6.62 olacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 10.71 zamlı: 65.835,92

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 10.71 zamlı: 45.188,50

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 10.71 zamlı: 58.198,03

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 10.71 zamlı: 52.513,07

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 10.71 zamlı: 64.586,00

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 10.71 zamlı: 58.472,59

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 10.71 zamlı: 108.314,24

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 10.71 zamlı: 53.040,05

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 10.71 zamlı: 67.160,01

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 10.71 zamlı: 46.844,72

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 10.71 zamlı: 95.629,08

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 10.71 zamlı: 63.373,73

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 10.71 zamlı: 54.892,23

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 10.71 zamlı: 63.135,70

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 10.71 zamlı: 70.795,97

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 10.71 zamlı: 62.658,96

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 10.71 zamlı: 23.780,19

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 10.71 zamlı: 41.145,89

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 10.71 zamlı: 29.943,32

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 10.71 zamlı: 29.443,08

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 10.71 zamlı: 20.961,08

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 10.71 zamlı: 51.071,97

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 10.71 zamlı: 55.889,62

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

En düşük memur emekli aylığı

Mevcut maaş: 17.588,13

Yüzde 10.71 zamlı: 19.471,82