Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...
Kademeli emeklilik ve tamamlayıcı emeklilik milyonların gündemindeki sıcaklığını korurken Merkez Bankası maaş zammı için hesapları yeniden değiştirecek enflasyon tahminini açıkladı. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı hesabı da bununla beraber değişti. Merkez Bankası’nın beklentisi gerçekleşirse ocak zammı enflasyon farkıyla beraber yüzde 10,71'e çıkacak. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve memur emeklisi maaş tablosu...
Merkez Bankası, memur ve memur emeklisi maaşlarından SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına kadar milyonların cebini etkileyecek enflasyon hesapları netleşiyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu için beklenen enflasyon tahmini belli oldu.
Memur ve memur emeklileri maaşlarına temmuz ayında yüzde 19,31 zam geldi. Ocak 2025 döneminde maaşlara yansıyacak zamlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte "Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı ve memur ve memur emeklisi maaş tablosu...
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 43,31 olacak. Öte yandan Bununla beraber 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak açıklandı.
GÖZLER OCAK AYINDA
Yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon 2025 yılından memur ve memur emeklilerine zam olarak yansıyacak. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını ocak ayı için yüzde 6 olarak belirledi.
İçinde bulunduğumuz yılın ikinci altı aylık döneminde Enflasyon yüzde 10'u aşarsa artan kısım fark olarak verilecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası 2024 yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 43.31 olmasını bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.89 seviyesinde olacak. Burada ortaya çıkan yüzde 4.45’lik enflasyon farkı hak edilecek.
Bu orana yüzde 6’lık ocak zammının eklenmesiyle zam yüzde 10.71’e kadar çıkacak.
Öte yandan Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’ndan açıkladığı yüzde 38’lik enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6.62 olacak.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 10.71 zamlı: 65.835,92
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 10.71 zamlı: 45.188,50
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 10.71 zamlı: 58.198,03
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 10.71 zamlı: 52.513,07
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 10.71 zamlı: 64.586,00
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Yüzde 10.71 zamlı: 58.472,59
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Yüzde 10.71 zamlı: 108.314,24
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 10.71 zamlı: 53.040,05
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 10.71 zamlı: 67.160,01
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 10.71 zamlı: 46.844,72
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 10.71 zamlı: 95.629,08
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 10.71 zamlı: 63.373,73
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 10.71 zamlı: 54.892,23
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 10.71 zamlı: 63.135,70
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 10.71 zamlı: 70.795,97
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 10.71 zamlı: 62.658,96
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yüzde 10.71 zamlı: 23.780,19
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yüzde 10.71 zamlı: 41.145,89
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yüzde 10.71 zamlı: 29.943,32
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yüzde 10.71 zamlı: 29.443,08
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yüzde 10.71 zamlı: 20.961,08
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yüzde 10.71 zamlı: 51.071,97
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
Yüzde 10.71 zamlı: 55.889,62
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
En düşük memur emekli aylığı
Mevcut maaş: 17.588,13
Yüzde 10.71 zamlı: 19.471,82