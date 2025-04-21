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 | Özge Sönmez

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için beklenti büyük! İsa Karakaş net oran verdi

3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin gözü kulağı temmuz maaş zammına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, şu ana kadar kesinleşen oran, maaş zamları ve 'refah payı' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için beklenti büyük! İsa Karakaş net oran verdi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 13:44

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklisinin büyük bir merakla beklediği temmuz maaş zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "SGK ve Emekli Sandığı mevzuatı gereğince tüm memurların ve memur emeklilerinin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon verisi farkı ile buna ilave edilecek toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’lik rakamdan oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için beklenti büyük! İsa Karakaş net oran verdi

"ENFLASYONUN ALTINDA BİR GÜNCELLEME SÖZ KONUSU"

Enflasyon verilerini değerlendiren Karakaş "Ocak+şubat ayları itibarıyla 2 aylık enflasyon farkı yüzde 7,42 olarak gerçekleşmiştir. Mart ayı enflasyonunu da ilave ettiğimiz zaman 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kalmıştır. Buna göre mart ayı ile birlikte 3,83 oranında oluşan farkla birlikte yürürlükte bulunan toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’in ilave edilmesi ile birlikte mart ayı ile birlikte memur ve emeklisinin maaşlarına yüzde 9,02 oranında kümülatif güncelleme kesinleşmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla daha şimdiden yüzde 1,5 oranında enflasyonun altında bir güncelleme söz konusu" dedi.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için beklenti büyük! İsa Karakaş net oran verdi

TÜİK’in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonuyla beraber 6 aylık farkın kesinleşeceğini vurgulayan Karakaş, memur ve memur emeklisi maaşlarına her halükârda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında güncelleme yapılacağını aktardı.

"TEMMUZ GÜNCELLEMESİNİN YÜZDE 13-14 BANDINDA GERÇEKLEŞECEĞİ KANAATİNDEYİM"

Enflasyon tahminlerini de değerlendiren Karakaş "Merkez Bankası daha 2025'in ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardı. Ancak bu hedefin, beklentilerin çok uzağında kalacağı aşikârdır. Keza mart ayında yaşanan meseleler ve artan faiz oranları ile ÜFE verileri göz önünde bulundurulduğunda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30’un altında olmayacağı görünmektedir. Bu muvacehede temmuz güncellemesinin yüzde 13-14 bandında gerçekleşeceği kanaatindeyim" dedi.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için beklenti büyük! İsa Karakaş net oran verdi

Karakaş "Bu durumda yine memur ve memur emeklilerinin en az yüzde 2 oranında enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kalacağı görünmektedir" ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI OLACAK MI?

Refah payı ya da iyileştirme konusunda ise Karakaş "Memur ve emeklilerine yasa gereği verilmesi gereken bu oranlar dışında hükûmetin ilaveten refah payı ya da başka bir iyileştirme yapacağına ilişkin bir şey söylemek için henüz çok erken" dedi.

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ETİKETLER
#enflasyon
#emekli maaşı
#sgk
#isa karakaş
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#emekli zammı
#memur zammı
#Ekonomi
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