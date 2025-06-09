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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca işçi emeklisi sıfır zam riskiyle karşı karşıya

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve memur emeklisinin gözü, zam oranlarını şekillendirecek haziran enflasyonuna çevrildi. Tahminler doğrultusunda olası zam senaryoları netleşmeye başlarken, işçi emeklileri için ise zam alamama ihtimali endişeye neden oluyor. Memurdan emekliye, kim ne kadar zam alabilir? İşte işçi emeklisi, memur ve memur emeklileri için olası zam tabloları...

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 16:39

Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında yapılacak maaş artışını belirleyecek haziran ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; 2025’in ilk beş ayında enflasyon sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3,00 ve mayısta yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 5 ayında toplam enflasyon yüzde 15,09 oldu.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca işçi emeklisi sıfır zam riskiyle karşı karşıya

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 15,09’LUK ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ocak ve temmuz aylarında önceki 6 ayın enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Mayıs ayı itibarıyla kesinleşen 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte bu kesimin şimdiden yüzde 15,09 oranında zammı hak ettiği netleşti. Haziran ayı enflasyonu açıklandığında bu oran nihai halini alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI + TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur ve memur emeklileri ise 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı almaya hak kazanmıştı. Ancak ilk altı ayda enflasyonun yüzde 6’yı aşmasıyla birlikte aradaki fark da maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yüzde 8,58 seviyesinde. Buna temmuzda uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, şimdilik toplam artış oranı yüzde 13,58’e ulaşıyor.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca işçi emeklisi sıfır zam riskiyle karşı karşıya

OLASI HAZİRAN ENFLASYONUNA GÖRE MAAŞ ARTIŞLARI

Haziran enflasyonunun farklı senaryolarda gerçekleşmesi halinde maaşlara yapılacak zam oranları ise şöyle şekilleniyor:

  • Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 16,24

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 9,6 enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşme zammı = Toplam yüzde 15,14

  • Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 16,81

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 10,2 enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşme zammı = Toplam yüzde 15,71

  • Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 17,4

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 10,74 enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşme zammı = Toplam yüzde 16,28

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca işçi emeklisi sıfır zam riskiyle karşı karşıya

DÜŞÜK AYLIK ALAN EMEKLİLERE "SIFIR ZAM" RİSKİ

Ancak yaklaşık 4 milyon emekli için temmuz zammı büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Çünkü kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin maaşı, Hazine tarafından bu seviyeye tamamlanıyor. Temmuzda yapılacak zam, bu tamamlanan tutara değil, kök maaşa uygulanıyor. Bu durumda kök maaşı çok düşük olan emekliler ya hiç zam alamayacak ya da artış, resmi enflasyonun altında kalacak. Eğer kök aylıklara yapılacak artış 14 bin 469 TL’yi geçmezse, milyonlarca emekli sıfır zam veya cüzi bir artış alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
5 aylık enflasyon yüzde 15.09’a ulaştı. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın, şimdiden yüzde 15.09 olduğu anlamına geliyor.
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#Ekonomi
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