Memur zammı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti kesinleşti! Bakan Şimşek milyonları ilgilendiren imzayı attı

06 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:36

Borsa İstanbul'da en değerli 3 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da en değerli 3 hisse belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Enflasyon rakamları sonrasında altı 6 aylık TÜFE 24,72 olarak hesaplandı. Böylelikle memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ortaya çıktı. Kıdem tazminatı tavan tutarı da enflasyon farkına bağlı olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yeni rakamlar uygulamaya konulacak.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Çarşamba günü açıklanan enflasyonla beraber altı aylık enflasyon farkı belli oldu. Yeni zam oranı 24,72 olarak belirledi. Resmen yürürlüğe giren karara göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI YENİDEN HESAPLANDI

Kıdem tazminatı tavan tutarı da memur maaşlarını bağlı olarak yeniden hesaplandı. Bu yılın ocak – haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 41.828,39 TL’ye yükselecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yattığı için 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp hesaplara yatırılması konusunda da karar alındı.