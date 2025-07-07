Memur zammı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti netleşti: Bakan Şimşek imzaladı!

Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayıları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan genelge, milyonları ilgilendiren yeni rakamları netleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli rakamları resmi genelgeyle duyurdu. Bakan Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan genelgeyle birlikte 2025’in ikinci yarısında uygulanacak katsayılar ve ücretler netleşti.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TAVAN

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ

2025 yılının ikinci altı ayı için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 15,57 olarak açıklandı. Böylece yeni dönemde kamu görevlilerinin maaşları bu oran doğrultusunda artacak.

MAAŞ HESAPLAMASINDA KULLANILACAK YENİ KATSAYILAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KESİNLEŞTİ

Yeni dönemde bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 54 kuruş olarak kesinleşti. Yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanlar için uygulanacak ödeme ise 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak.