Memura 13 maddelik teklif paketi! Doğum izni, 300 bin liralık destek, vergi indirimi

Memur-Sen Konfederasyonu’nun 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi ve kamu görevlilerinin aile hayatını desteklemeye yönelik sunduğu 13 maddelik teklif paketi, kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Pakette doğum sonrası ve süt izni, maddi destek, evli ve çocuklular için vergi indirimi gibi maddeler bulunuyor

Memur-Sen Konfederasyonu, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ederek kamu görevlilerinin aile hayatını güçlendirecek 13 maddelik teklif paketini kamuoyuyla paylaştı. Manisa'da açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi durumunda hem çalışan memurların refahının artacağını hem de toplumsal bütünlüğün destekleneceğini ifade etti.



Ahmet Yasav, mevcut aile ve çocuk yardımlarının yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Eşi çalışmayan memura 2 bin 300 TL, çocuklar için ise 506 ve 253 TL yardım yapılıyor. Bu rakamlarla aile güçlenemez. Yardımlar artırılmalı" dedi.

DOĞUM SONRASI İZİN VE EK SÜT İZNİ TALEBİ

Kadın memurlar için doğum izninin doğum sonrası 52 haftaya çıkarılmasını isteyen Yasav, süt izninin de 2 yıl sürmesini ve ilk yıl 3 saat, ikinci yıl 1,5 saat olarak uygulanmasını talep etti. Ayrıca büyük kamu kampüslerinde zorunlu kreş hizmeti sunulmasını ya da çocuk başına aylık destek verilmesini önerdi.

EVLİ VE ÇOCUKLULAR İÇİN EK VERGİ İNDİRİMİ

Gelir vergisinin kamu çalışanları için yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini belirten Yasav, evli ve çocuklu memurlar için ilave vergi indirimi uygulanmasını önererek, haftalık çalışma süresinin 32 saate, iş gününün ise 4 güne indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGE

Ahmet Yasav, 1. dereceye yükselen kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin 31 Aralık 2025'e kadar verilmesi gerektiğini vurgulayarak, memurların emekli aylıkları ile görev maaşları arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini söyledi.

GENÇLERE 300 BİN TL EVLİLİK DESTEĞİ

Genç kamu çalışanlarına yönelik teşviklerin artırılmasını isteyen Yasav, 50 bin TL evlilik yardımı ve 300 bin TL faizsiz evlilik ödeneği verilmesini teklif ettiklerini kaydederek, "Aile Yılı'na özel sunduğumuz bu öneriler hayata geçerse, sadece kamu çalışanları değil, toplumun temeli olan aile kurumu da güç kazanacaktır" ifadelerini kullandı.