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 | Bengü Sarıkuş

Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!

İstifa eden memurun erken emeklilik hakkı kazanması için yapması gerekenler ne? Faruk Erdem, kamudan ayrılmış kişiler için önem teşkil eden erken emeklilik şartlarını anlattı...

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Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 10:31

Gazeteci Faruk Erdem, kamudan ayrılanlar için yeni emeklilik yöntemine dikkat çekti. Bu sistem, özellikle 10 yılı doldurup erken ayrılan ancak emeklilik yaşını beklemek istemeyen memurlar için ciddi bir avantaj sunuyor. Ancak tüm şartlar titizlikle yerine getirilmezse, emeklilik hakkı kaybedilebilir. İşte detaylar...

Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!

10 YIL MEMUR OLARAK ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI

Yeni sistem kamu görevlilerine emeklilik yolunda esneklik tanıyor. En az 10 yıl fiilen memurluk yapmış olanlar, kamu görevinden ayrıldıktan sonra çalışmaya devam etmeksizin, kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak Emekli Sandığı'ndan emekli olabileceğini anlatan Erdem, bu yöntemle emeklilik kazanmak isteyenlerin en az 10 yıllık hizmeti tamamlamış olması zorunlu olduğunu ifade etti.

Erdem, bu çalışma süresine kapsamına fiilen yapılan hizmetler dahil edildiğini; askerlik, aylıksız izin gibi süreler hesaba katılmadığını belirtti.

Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!

6 AY İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPMAK KRİTİK

İstifa eden memurların, emeklilik hakkını kaybetmemeleri için SGK'ya 6 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirten Erdem, örneğin, 18 yıl boyunca devlet öğretmeni olarak görev yapan biri, istifa ettikten sonra 6 ay içinde başvurarak kalan 2 yılı isteğe bağlı sigorta ile tamamlarsa, Emekli Sandığı'ndan emekli olabileceğini açıkladı.

Emeklilik şartı gereğince bu süre aşıldığında hak kaybı yaşanıyor ve yeniden kamu hizmetine dönüş dışında bir seçenek kalmıyor. İsteğe bağlı olarak yapılacak prim ödemeleri, memurun görevden ayrıldığı tarihteki kadro derecesine göre belirleniyor. Bu kapsamda ödenen kesenekler her yıl bir kademe, her üç yıl için ise bir derece artışı sağlıyor. Ancak burada dikkat çeken önemli bir husus var: Bu ödemeler emekli ikramiyesi hesabına dahil edilmiyor. Yani kişi sadece kamuda fiilen çalıştığı sürelere ilişkin ikramiye alabiliyor.

Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Aşağıdaki şartları taşıyan kamu görevlileri bu uygulamadan yararlanabiliyor:

Kamu hizmetinde en az 10 yıl fiili hizmeti olanlar,

Kendi isteğiyle görevinden istifa edenler,

Emeklilik aylığı bağlanmamış olanlar,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda çalışmayanlar,

1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar (5534 sayılı yasa kapsamındakiler)

Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!

KİMLER YARARLANAMIYOR?

Sistemin dışında kalan gruplar ise şu şekilde sıralanıyor:

Disiplin cezasıyla kamu görevinden çıkarılanlar,

Memur olma şartlarını kaybedenler,

1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete başlayanlar,

10 yılı tamamlamadan görevden ayrılanlar,

Görevden ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışanlar,

İstifa sonrası 6 ay içinde SGK'ya başvurmayanlar.

Ayrıca 1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar isteğe bağlı sigorta ödeseler dahi bu süre 3.5 yılı geçerse Emekli Sandığı yerine Bağ-Kur hükümleriyle emekli olurlar.

Bu da maaş ve ikramiye gibi haklarda farklılık yaratır.

Memura erken emeklilik hakkı! Faruk Erdem tüm şartları sıraladı!

MAKSİMUM 6 AYLIK AKSAMA

Erdem, İsteğe bağlı sigorta kapsamında ödenen primlerde 6 aya kadar aksama tolere edildiğini ancak 6 ayı geçen prim boşluğu, iştirakçiliğin sona ermesine ve emeklilik hakkının kaybedilmesine neden olduğunu ve bu sürenin aralıklı ya da peş peşe olabileceğini belirtti.

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#Faruk Erdem
#Emeklilik Hakkı
#memura erken emeklilik
#Ekonomi
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