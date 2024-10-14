Memura servis hizmeti devam edecek! Memur-Sen açıkladı: Girişimler olumlu sonuçlandı

14 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:57

Gelen son dakika haberine göre kamu personeline servis hizmeti devam edecek. Memur-Sen girişimlerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

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Memur-Sen​, iki bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda memura servis hizmeti verilmeye devam edileceğini açıkladı. Haberi Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın​ duyurdu.

KAMU PERSONELİNE SERVİS HİZMETİ DEVAM EDECEK Mİ?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından kamu personelini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Gelen açıklamaya göre, iki bakanlıkla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve kamuda servis hizmetinin devam edeceği aktarıldı.

SGK'NIN MEMUR SERVİS HİZMETİ KALDIRILMIŞTI

Tasarruf Tedbirleri​ Genelgesi'nde yer alan servis hizmetinin kaldırılması geçtiğimiz aylarda hayata geçmişti. Ancak personelin mağduriyet yaşamaması için sendikaların girişimleri devam ediyordu.

Toplu sözleşmede yer alan personel servisi hizmetinin kaldırılmasına sendikalar dava da açmıştı.

Memur-Sen girişimlerin olumlu sonuçlandığını şu sözlerle aktardı;

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti.

Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."