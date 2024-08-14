Memura toplu sözleşme ikramiyesi için geri sayım: Miktarı ve ödeneceği tarih belli oldu

14 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:59

Emekliler üçü bir arada ödeme alacak! Ağustos'ta maaş farkı, promosyon, ek ikramiye yatacak

Emekliler üçü bir arada ödeme alacak! Ağustos'ta maaş farkı, promosyon, ek ikramiye yatacak

Toplu sözleşme ikramiyesi için 2 milyonu aşkın memur beklemeye geçti. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edilen sonrasında Meclis'te kabul edilen maddeyle yasal düzenleme kapsamına alınan ikramiye memurların hesabına düzenli olarak ödenecek.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

Memurlar toplu sözleşme ikramiyesi karşılığında her ay 641 lira 81 kuruş ödeme alacak. Ödeme tüm sendikalı memurları kapsayacak.

Sendikal örgütlenmeye de katkısı veren düzenlemeye ilişkin TRT Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, "Bulunduğu hizmet kolunda yüzde 2 barajını aşan sendika üyelerine verilen bir düzenlemeydi. Koyulan hüküm ile birlikte yüzde 2'lik baraj kaldırıldı. Sendikalı olan maaşından sendika kesintisi yapılan bütün memurlar bundan yararlanacak" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Karakaş'ın verdiği bilgiye göre toplu sözleşme ikramiyesi 15 Ağustos günü maaşlarla birlikte ödenecek. Temmuz ayı itibarıyla toplamda 2 milyon 251 bin 330 sendikalı memur bulunuyor. Tüm memur sayısı baz alındığında sendikalı memurların oranı yüzde 74,18 olarak ortaya çıkıyor.